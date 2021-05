Plus de policiers dans les parcs pour un déconfinement responsable

Régis Labeaume rappelle que récemment à Montréal, neuf éclosions ont été liées à des rassemblements extérieurs dans les parcs.

On va avoir plus de policiers encore dans les prochains jours, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la solution , explique le maire en soulignant que les policiers ne seront jamais assez nombreux pour surveiller les quelque 480 parcs et espaces verts de Québec.

Malgré la présence policière accrue, il n’est pas question non plus de donner davantage de contraventions. L'approche, c'est vraiment une approche de sensibilisation. On comprend que les gens ont besoin d'air, qu'ils ont besoin de se revoir, alors on va pas chicaner du monde qui a le goût de se voir. On veut juste leur rappeler qu'il faut être prudent.

Régis Labeaume, maire de Québec Photo : Radio-Canada

Et le maire de Québec espère ne pas revoir les scènes désolantes de la fin de semaine dernière au parc Victoria où des montagnes de déchets avaient été laissées sur place.

Cartons de pizza, caisses de bières, sacs de croustilles et autres vidanges en tout genre : la fête qui a eu lieu, samedi soir au parc Victoria, a fait place à un dur lendemain de veille pour les employés chargés de nettoyer. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier