Le marché public de Matane fait relâche pour l'été

Les porte-paroles des Saveurs de la Matanie confirment qu'il n'y aura pas de marché, mais n’ont pas souhaité commenter publiquement la nouvelle.

Ils se font toutefois rassurants pour leurs clients. Une alternative sera présentée aux Matanais d’ici une dizaine de jours et les maraîchers seront présents d'une autre façon auprès de leur clientèle, notamment par des ventes directement à la ferme.

Cette solution sera soutenue par la MRCMunicipalité régionale de comté , qui indique avoir versé 7500 $ aux Saveurs de la Matanie pour la campagne publicitaire de l’organisation. On ne veut pas que les gens nous oublient, d'où [...] la campagne 2021 , a expliqué le trésorière des Saveurs de la Matanie, Marie Fortin.

Un marché sans toit

Depuis 2019, le marché public est en quête d’un toit. Pendant plusieurs années, les producteurs locaux se sont installés au centre sportif Béton-Provincial de Matane.

Cette solution n’est plus possible en raison d'une incompatibilité d’horaire avec l'usage des glaces, d’autant plus que cette année, l’endroit est consacré à la vaccination contre la COVID-19.

Malgré le contexte sanitaire, les producteurs avaient organisé un marché public à l'été 2020 dans un local temporaire. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L’an dernier, le marché s’était installé dans le local de l’église Évangéliste de Matane. L’expérience dans le contexte des mesures sanitaires n'avait pas été très concluante pour les producteurs.

Le projet d’aménager un toit pour le marché public est toujours en marche, confirme la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie. Une telle structure viendrait consolider la production locale et des emplois puisque la vente au marché est, pour plusieurs producteurs, une source importante de revenus.

L’an dernier, la MRCMunicipalité régionale de comté envisageait de construire un bâtiment place des Rochelais, près de l’ancien port de Matane.

Invité à faire ce point sur le projet, le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté , Andrew Turcotte, n'était pas disponible, mais a répondu par écrit.

Il indique que la MRCMunicipalité régionale de comté poursuit la démarche en collaboration avec ses partenaires afin de trouver une solution pérenne. Il est certain que le marché public est en enjeu d’importance qui touche une grande partie de la population. Je suis très attaché à ce projet et j’ai hâte de le voir se réaliser.

Les producteurs espèrent bien pouvoir relancer leur marché en 2022. Je peux dire que la MRCMunicipalité régionale de comté travaille fort à ce que le bâtiment soit prêt pour 2022 , a tenu à ajouter la trésorière des Saveurs de la Matanie, Marie Fortin.

Ouverture à Rimouski en fin de semaine

Ailleurs au Bas-Saint-Laurent, huit marchés publics membres de l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ) ouvriront leurs portes cet été. C’est celui de Rimouski qui lancera le bal en fin de semaine, suivi du marché public de la Mitis, à Sainte-Flavie, le 5 juin.

D’autres marchés, non membres de l’Association, sont aussi au programme estival. C’est le cas, entre autres, de celui de Sainte-Luce qui sera ouvert tous les dimanches à compter du 27 juin.