Un service clé en main pour ajouter des champignons à vos platebandes

Attirés par le concept d'autonomie alimentaire, Martin Boily et Marie-Odile Chartier cultivent un immense potager et élèvent des poules. À leur jardin s'ajoutent, cette année, des pleurotes.

On aime beaucoup découvrir les choses. Tous les ans, on essaye d'initier un nouveau mouvement. Cette année, on s'est dit : pourquoi pas les champignons? , met en contexte Marie-Odile Chartier.

Ils ont fait appel à l'entreprise Cultura qui offre la création de platebandes de champignons en rendant disponibles six variétés de pleurotes. Les clients peuvent choisir entre un projet clé en main ou un service axé sur l’éducation.

Martin Boily et Marie-Odile Chartier cultiveront, cette année, des pleurotes. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

On fait tout le gros du travail. On offre la semence de champignons. On amène la paille et les granules de bois. On fait le travail pour eux. C'est sûr que ce sera bien fait et que ça va fonctionner. Ça nécessite des connaissances de base. On peut se former seul, mais faire des essais et des erreurs, ça coûte cher. Une semence de base de champignons peut coûter jusqu'à 40 $ le kilo , fait valoir Jérémy Leblanc, président fondateur de Cultura.

L'entreprise Cultura offre la création de plate-bandes de champignons. Jérémy Leblanc est président fondateur. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Marie-Odile Chartier et Martin Boily n'auront qu'à arroser cette section de leur jardin et ils obtiendront entre trois et cinq récoltes de quelques kilogrammes de champignons.

Il y a différents types de culture à l'extérieur. On peut le faire sur des billes de bois qu'on va inoculer avec des chevilles ou on peut simplement le mettre dans la paille, dans le bran de scie. On peut le faire avec des bacs à fleurs si on n'a pas de platebandes à l'ombre. On peut même planter des plantes sur le dessus. Donc, ça va recréer un écosystème , poursuit Jérémy Leblanc.

Les clients peuvent choisir entre un projet clé en main ou un service plus éducatif. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Sur le site Marketplace, les petites annonces classées de Facebook, Francis Leblanc, aussi de Cultura, offre ses services pour l'aménagement de platebandes de champignons à partir de 50 $.

Vous aurez beaucoup de plaisir à voir vos champignons pousser. Vous ne serez pas déçu , écrit le frère de Jérémy.

D'après le reportage d'Annie-Claude Brisson