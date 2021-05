Un important dispositif policier pour retrouver un jeune homme de 19 ans à Québec

Les policiers de l'unité de soutien et de recherche, l'unité de moto ainsi que l'unité canine fouillent un bois assez dense dans le parc du Millénaire depuis 16 h 30.

Plus tôt dans la journée, le SPVQService de police de la Ville de Québec a sollicité l'aide de la population pour retrouver Anthony Boucher. Il a été vu pour la dernière fois à son domicile du secteur Saint-Émile ce matin vers 3 h.

La famille de M. Boucher a des raisons de craindre pour sa sécurité et sa vie, précise la police dans un communiqué.

Anthony Boucher fait 5 pieds 9 pouces (1,78 m), 123 livres (56 kg). Il a des cheveux bruns courts, des yeux bruns et porte des lunettes. Il a une cicatrice d’environ un centimètre entre les yeux et pourrait porter un manteau en nylon noir The North Face et des espadrilles noires de pointure 8.

Toute personne détenant de l'information peut contacter le 418 641-AGIR (2447) ou le 1 888 641-AGIR.