L’heureuse et lumineuse année d’Étienne Coppée

Ayant remporté avec émotion le grand prix des la 25ème édition des Francouvertes le 17 mai, Étienne Coppée s’est entouré de belles personnes dans la dernière année, que ce soit en amitié, en musique ou en réalisation. En dévoilant vendredi la chanson Écoute, l’auteur-compositeur-interprète offre à son public un avant-goût doux et folk à son premier album, Et on pleurera ensemble, qui sortira l’automne prochain.

C’était une grosse année pour Étienne Coppée. En plus d’avoir participé au 52e Festival international de la chanson de Granby en août dernier, l’artiste a aussi sorti un premier EP à l’automne 2020, baptisé L’été indien de ta vie. On y retrouve notamment la fameuse chanson Demain il fera beau, qui enveloppe la finale de la troisième saison de M’entends-tu. Plusieurs personnes ont découvert la chanson par le biais de la série, qui en a ému plus d’un.

Je pense que les gens ont beaucoup besoin de vivre des émotions. Car on est tous chez nous à vivre un peu la même chose. Je pense que la finale de M’entends-tu et la chanson ensemble sont une bonne petite équipe pour faire brailler le monde!, confie avec une grande humilité Étienne Coppée. Un commentaire qui m’a beaucoup touché, c’est une personne qui m’a écrit ‘‘j’arrive pas à écouter la chanson sans être triste, mais j’arrive pas à ne pas l’écouter’’.

Un premier album en chemin

Le 21 mai, Étienne Coppée annonçait qu’il rejoignait la grande famille de l’étiquette Simone Records, qui représente des créateurs comme Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur et Hubert Lenoir, ce dernier étant aux yeux de Coppée l’ un des artistes qui dégage le plus la liberté.

Le chanteur de 26 ans co-réalisera son premier album, Et on pleurera ensemble, qu’il sortira l’automne prochain, avec Salomé Leclerc et Simon Kearney.

Quand on crée à plusieurs, je trouve que ça donne un espèce de grand cerveau. Les forces et les faiblesses sont comme comblées par les autres , s’émerveille-t-il.

Comme de fait, Étienne Coppée a enregistré l’album l’automne dernier et cela n’a pris que quatre jours. La chimie entre les musiciens était palpable, ce qui s’est notamment produit pour construire le premier extrait intitulé Écoute, chanson qui a été faite en une seule prise.

J’ai cette envie qu’on sente dans ma musique que c’est des vrais moments, que c’est des vrais émotions… Le plus d’honnêteté il y a dans ma musique, plus je pense que ça devient réconfortant. J’essaie de faire en sorte que quand les gens m’écoutent, je veux qu’ils aient l’impression qu’on est amis , explique avec douceur l’auteur-compositeur-interprète.

Celui qui cohabite au quotidien avec les univers sonores et enivrants d’Harmonium et de Bon Iver, qu’il considère comme ses deux grands gourous musicaux , a envie de créer des chansons teintées de réconfort, de douceur et qui transportent.

La force des relations humaines

Une peine d’amour l’a emmené un jour à écrire des chansons, en décortiquant le côté sombre de cet état, pour ensuite embrasser la lumière qui finit par se pointer le nez. Aujourd’hui dans une belle période de sa vie, Étienne Coppée accorde une grande place aux relations humaines dans les mots de ses chansons. Être amoureux c’est beau, mais l’artiste réalise aussi l’importance de l’amitié dans sa vie et comme thème dans certaines de ses compositions.

L'amitié englobe tout dans l’fond. Dans l’amitié, il y a quelque chose de plus stable, d’un peu plus en toile de fond, mais qui reste peu importe et c’est quelque chose qui me touche énormément , confie l’artiste.

Les Francouvertes auront d’ailleurs été l’opportunité pour Étienne Coppée de se créer pour la première fois un groupe qui allait désormais l’accompagner sur scène, constitué d’amis importants.

Ça a créé une petite famille incroyable. C’est ça que je trouve le plus génial de mon parcours aux Francouvertes. J’ai un band! , s’exclame l’artiste.

Tous les membres de son groupe font des chœurs pendant les performances. Étienne peut compter sur la présence de Flavie Melançon et Sabrina Fournier aux percussions, de Julien Comptour à la basse et guitare et de Bruno St-Laurent à la guitare, basse, synthétiseur et piano. Lors des grands spectacles, son complice-réalisateur Simon Kearney se joint aussi à la gang, pour aller derrière la batterie et la guitare. Étienne joue pour sa part joue du piano et du ukulele.

‘‘Étienne Coppée’’, plus ça avance, plus je le vois beaucoup au ‘’on’’, et pas au ‘’je’’. C’est moi qui fait les tounes, mais il y a quelque chose de rassembleur, quelque chose où on est plusieurs à chanter , soutient l’auteur-compositeur-interprète.

Si pour l’instant il n’a qu’un spectacle de prévu le 26 juin au Festival de la chanson de Tadoussac, Étienne profitera de son été pour habiter les parcs montréalais, en profitant de beaux moments d’amitié.