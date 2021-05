Les infirmières ontariennes réclament des salaires plus justes et équitables en Ontario

L’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO) a tenu une manifestation virtuelle vendredi pour demander au gouvernement d’abroger la loi qui plafonne les salaires de la fonction publique ontarienne.

Assez, c’est assez , a lancé d’entrée de jeu la présidente de l’ AIIOAssociation des infirmières et infirmiers de l’Ontario , Vicky McKenna. Selon elle, la législation en place ne permet pas aux syndicats de négocier les salaires de ses membres en toute liberté.

L’augmentation salariale annuelle est par ailleurs plus basse que le taux d’inflation, faisant en sorte que d’une année sur l’autre, le pouvoir d’achat diminue pour les 68 000 membres qu’elle représente ainsi que les autres professions touchées par ce plafonnement.

Le projet de loi 124  (Nouvelle fenêtre)  édicte la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures. Elle est entrée en vigueur en 2019 et plafonne à 1 % par an les hausses salariales dans le secteur public pour trois ans. Elle s'applique à plus d'un million d'employés, que ce soit les fonctionnaires provinciaux ou les employés des conseils scolaires, des collèges et universités, des hôpitaux et des centres de soins de longue durée.

Des héros oubliés

Dans un événement tenu via vidéoconférence et retransmis en direct sur les réseaux sociaux, des représentants du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), de la branche Santé du Syndicat international des employés des services (SEIU Healthcare) et d'Unifor, ont pris la parole pour dénoncer la situation.

Vicki McKenna est la présidente de l'Association des infirmières de l'Ontario (AIIO). (Photo d'archives) Photo : Twitter/@ontarionurses

Depuis 2010, les salaires des infirmières et infirmiers dans les hôpitaux de l'Ontario ont en fait diminué de 5 % si on les contrebalance avec les taux d’inflation. Une citation de :Vicki McKenna, présidente de l’AIIO

Rachel Muir, infirmière à l’Hôpital d’Ottawa, a par ailleurs dénoncé le fait que le plafond salarial touche des professions majoritairement exercées par des femmes. [La Loi] est sexiste et arbitraire et doit être abrogée , a-t-elle lancé.

Une consœur de la région de Kitchener et représentante syndicale, Erin Ariss, a également fait part de son exaspération dans un discours rempli d’émotions.

Ce que l’on a vu au cours des deux dernières années ne ressemble à rien de ce que les infirmières et les professionnels de la santé ont déjà vu dans notre système de santé , a-t-elle souligné.

Erin Ariss, présidente de l'unité 55 de négociation de l'AIIO Photo : Radio-Canada

Le gouvernement n'a pas réussi à nous protéger, a limité nos salaires et a mis nos patients en danger , a-t-elle poursuivi. Honte à vous. Vous nous appelez essentiels, mais nous traitez comme si nous étions sacrifiables.

J'ai vu ce que la dernière année a fait à mes collègues. J'ai vu de mes propres yeux des professionnels démoralisés s'occuper de tout, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Nous continuerons d'être là pour les Ontariens. Le fait est que nous méritons mieux. Une citation de :Erin Ariss, présidente de l'unité 55 de négociation de l'AIIO

Comment allez-vous inciter les jeunes à accéder à une profession sous-estimée et non respectée? , a-t-elle ajouté.

Tout au long de l’événement, des appels à l’action ont été passés par les organisateurs pour inciter les participants à contacter leur député pour faire valoir leur point ou encore à interpeller le gouvernement publiquement pour lui demander de faire marche arrière.

Le gouvernement dément toute iniquité

Contacté par Radio-Canada, le ministère du Budget assure qu’il est extrêmement reconnaissant des contributions des travailleurs de la santé de l’Ontario et du rôle essentiel qu’ils ont joué tout au long de la pandémie du COVID-19 .

Son porte-parole rappelle les investissements faits pour offrir une hausse salariale temporaire aux préposés aux bénéficiaires, travailleurs sociaux et aides-soignants, ainsi que la récente « prime COVID-19 » pour les travailleurs de la santé en première ligne.

Parallèlement, le gouvernement demeure déterminé à protéger les emplois du secteur public et la santé financière de la province , note Sebastian Skamski. Il est totalement inexact de suggérer que [la Loi] plafonne les salaires à 1 % par an , insiste le porte-parole.

En vertu de cette loi, les employés du secteur public de l’Ontario pourront toujours recevoir des augmentations de salaire en fonction de leur ancienneté, de leur rendement ou de leurs qualifications accrues, comme ils le font actuellement. Une citation de :Sebastian Skamski, porte-parole, ministère des Finances

Dans son courriel, M. Skamski explique par ailleurs que cette Loi s’applique à plus d’un million d’Ontariens , incluant des professeurs d’université, des membres du gouvernement ou la police provinciale. Toute suggestion selon laquelle elle est discriminatoire ou cible un groupe démographique est totalement dénuée de fondement , peut-on lire en gras dans son courriel.

Contestation

Une coalition de plusieurs syndicats, incluant les syndicats enseignants et le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , contestent présentement la Loi devant les tribunaux.

Le processus continue d'avancer, quoique lentement, comme c'est généralement le cas dans ces dossiers , a déclaré Harvey Bischof dans un courriel à Radio-Canada.

Harvey Bischof est le président de la FEESO, un des syndicats contestant actuellement la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures. Photo : Radio-Canada