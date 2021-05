Financement de 119,5 M$ pour l’entreprise Vendasta, de Saskatoon

Vendasta offre des outils virtuels de comptabilité, de marketing et de ressources humaines à cinq millions de PMEpetite et moyenne entreprise à travers le monde.

Cette ronde de financement a été menée par Lugard Road Capital, Nicola Wealth et le Fonds de croissance des entreprises du Canada.

Vendasta bat ainsi son propre record en matière d’investissements pour une entreprise techno implantée dans les Prairies. En 2019, la compagnie avait récolté 40 millions de dollars pour son fonds de croissance.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 50 millions de dollars, l’entreprise fondée en 2008 a connu une forte croissance dans les deux dernières années, tandis que la COVID-19 a accéléré la transition numérique des petites et moyennes entreprises.

La plupart des PMEpetite et moyenne entreprise ont des difficultés à implanter des solutions technologiques. Notre plateforme devient de plus en plus le système par défaut pour ces entreprises et leurs fournisseurs , explique le président-directeur général de Vendasta, Brendan King.