Le gel inquiète grandement les producteurs de bleuets

Certains craignent des pertes potentielles de 25 % à 75 %.

Au cours des dernières nuits, le mercure a chuté jusqu'à -4 degrés Celsius par endroits. Et malheureusement, cette situation pourrait bien se poursuivre. Environnement Canada a émis un avis pour pratiquement tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean spécifiant que du gel est attendu cette nuit alors que les températures chuteront près ou en dessous du point de congélation. L'avis précise aussi que la nuit de samedi à dimanche sera froide elle aussi et que le mercure pourrait redescendre près du point de congélation dans ces régions.

Paul-Eugène Grenon, copropriétaire de la ferme forestière Paul Grenon et fils et de la bleuetière Au gros bleuet à Saint-David-de-Falardeau, fait partie des producteurs inquiets. Ses champs ont été touchés par la chute du mercure. Pour éviter le pire, il utilise un système d'irrigation qui sera en fonction toute la nuit prochaine. Et les fleurs pollinisées ont plus de chances de survie.

Paul-Eugène Grenon, co-propriétaire de la ferme forestière Paul Grenon et fils et de la bleuetière Au gros bleuet, montre l'impact du gel dans ses champs. Photo : Radio-Canada

S'il y a du froid, il va rougir, puis là on va avoir un bleuet difforme ou on n'aura pas de bleuet. [...]. Au sol, c'est plus froid d'environ trois degrés, ça va tomber à -3 et -4. Ça peut aller jusque-là. La fleur va endurer jusqu'à -2,25, mais plus que ça, c'est fait. Elle est brûlée , a-t-il expliqué.

Le printemps hâtif est aussi pointé du doigt. Le taux de floraison dans les champs est plus élevé qu'à l'habitude à ce temps-ci de l'année. Les producteurs espèrent que la météo des prochaines semaines aidera à limiter les pertes. On souhaite un été sans trop de temps sec. C'est ce qu'espère Jacquelin Drapeau, président du conseil d’administration de la Congélerie Héritier à Normandin.

C'est sûr que ça ne peut pas faire autrement que d'avoir des répercussions sur les rendements qu'on aura cet automne, Une citation de :Jacquelin Drapeau, président du conseil d'administration, Congélerie Héritier de Normandin

Pour sa part, le président du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, Daniel Gobeil, espère de la pluie.

Les bleuets qui ne gèleront pas, s'il mouillait régulièrement, ils deviendraient un peu plus gros et on serait capable d'absorber une partie des pertes , croit-il.

Ces pertes causées par la température pourraient influencer le prix de vente du bleuet. En 2020, le prix avait été fixé à 0,50 $ la livre. L'an passé, près de 100 millions de livres de ont été récoltées par les producteurs de la région. Les producteurs auront une meilleure idée des dégâts causés par Dame Nature et des impacts sur la récolte 2021, la semaine prochaine.

D'après un reportage de Roby St-Gelais