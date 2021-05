Mali : Le colonel Goïta tend la main aux civils

Nous demandons [...] que le poste de premier ministre revienne au M5-RFP , le collectif qui avait mené en 2020 des mois de contestation parachevés par le putsch d'août, mais qui avait été laissé à l'écart des institutions de transition, a dit l'homme fort du Mali devant les principaux acteurs politiques et civils du pays réunis à Bamako.

Dans les jours à venir, le premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large consultation entre les différents groupements [...] en vue de mettre en place un gouvernement de consensus et d'inclusivité , a ajouté le colonel Goïta, en estimant qu'il fallait choisir entre le rassemblement et les guerres clandestines .

S'il envisage de confier à nouveau les rênes du gouvernement à un civil, le peu loquace officier supérieur n'a pas précisé ses propres intentions vendredi.

Depuis plusieurs jours, lui et son entourage ont toutefois préparé les esprits à ce qu'il assume la direction de la transition censée ramener les civils au pouvoir après le putsch du 18 août 2020 qui a fait d'Assimi Goïta l'homme fort d'un pays dans la tourmente depuis des années.

Depuis que le président Bah Ndaw et le premier ministre Moctar Ouane ont été démis lundi par M. Goïta, ce sont les cautions civiles de la transition post-putsch qui ont été écartées.

Plusieurs responsables du M5-RFP ont accueilli positivement la main tendue du colonel.

Cela nous est allé droit au cœur , a dit Choguel Kokalla Maïga, une des têtes pensantes du collectif, plusieurs fois ministre depuis 2002 et de plus en plus pressenti pour diriger le gouvernement.

Je le dis de façon officielle, le nom donné (pour le poste de premier ministre) est celui de Choguel Maïga , a dit à la presse un porte-parole du mouvement, Jeamille Bittar. Nous sommes désormais prêts à assurer notre rôle dans la rectification de la transition , a souligné un autre responsable, Oumarou Diarra.

Deuxième coup d'État en neuf mois

Ce qui s'apparente à un deuxième coup d'État en neuf mois a suscité une large réprobation internationale, le doute quant à l'engagement de rendre le pouvoir à des civils élus début 2022 et l'inquiétude quant à l'avenir de ce pays crucial pour la stabilité du Sahel, confronté à la propagation djihadiste parmi mille défis.

S'il confirme qu'il dirigera la transition, le colonel Assimi Goïta s'expose à des récriminations internationales plus vives encore, et à des sanctions.

Plusieurs centaines de Maliens ont manifesté vendredi après-midi à Bamako leur soutien aux colonels et, pour nombre d'entre eux, leur hostilité à la France, réclamant l'engagement de la Russie.

On en a marre. Les dirigeants, ils font n'importe quoi. On veut que les Français partent et que la Russie arrive , a dit Adama Dicko, la trentaine, entouré de manifestants arborant d'innombrables portraits des colonels, un vaste drapeau russe et des panneaux anti-français.

Menaces de mesures de rétorsion

La France et les États-Unis, engagés militairement au Sahel, ont brandi la menace de mesures de rétorsion. La Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dont fait partie le Mali, en a aussi évoqué l'éventualité.

Les militaires ont libéré les anciens président et premier ministre, un geste salué vendredi par Moscou comme étant un pas dans la bonne direction .

Mais la CEDEAO, dont les chefs d'État et de gouvernement se réunissent sur le Mali dimanche en sommet extraordinaire au Ghana, semble jusqu'ici n'avoir rien obtenu concernant le retour immédiat à une transition conduite par les civils.

Une population éprouvée

Cet énième soubresaut de l'histoire contemporaine malienne impose à la communauté internationale des choix délicats. Dans un pays économiquement exsangue, frappé de surcroît par la pandémie, les sanctions de la CEDEAO en 2020 avaient été ressenties comme un coup de plus à subir pour une population éprouvée.

Des sanctions ciblées visant les colonels sont largement évoquées, avec des interrogations sur leur efficacité.

Différentes voix s'élèvent pour noter la différence de traitement entre le Mali et un autre pays sahélien, le Tchad, où un Conseil militaire de transition (CMT) de 15 généraux a pris le pouvoir le 20 avril après la mort d'Idriss Déby Itno, avec à sa tête un des fils de l'ancien président.