Hexo fait l'acquisition de Redecan pour 925 millions de dollars

La société ottavienne allongera un montant de 400 millions de dollars en espèces à Redecan, en plus de 525 millions de dollars en actions d'Hexo au prix implicite de 7,53 $ par action.

L'acquisition de Redecan, une société privée de Toronto, augmentera la part d'Hexo sur le marché concurrentiel du cannabis et soutiendra son objectif de devenir l'un des trois principaux acteurs du cannabis sur le marché récréatif canadien.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous pensons être sur le point de dépasser cet objectif et de devenir le premier producteur autorisé en ce qui concerne les parts de marché des produits récréatifs , a affirmé le chef de la direction et fondateur d'Hexo, Sébastien St-Louis, dans un communiqué.

Avant l'annonce de l'acquisition de Redecan, Hexo avait indiqué à La Presse canadienne qu'elle occupait la troisième place sur le marché récréatif.

La société affirme maintenant que Redecan fera d'Hexo un chef de file canadien en volume de fleurs séchées dans les catégories haut de gamme, grand public et bon rapport qualité-prix et lui permettra d'occuper la première place en Alberta, en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario.

Développement de nouveaux produits

Les huiles, les capsules et les produits préroulés de Redecan s'ajouteront au portefeuille de produits de vapotage, de fleurs, de produits comestibles et de boissons de cannabis qu'Hexo produit avec Molson Coors Canada sous la marque Truss Beverage.

Avec l'arrivée de Redecan, nous avons l'intention de nous appuyer sur notre expertise combinée en matière de développement de produits, de fabrication et d'image de marque au Canada , a précisé M. St-Louis.

Nous serons également en mesure de fournir aux consommateurs de partout au Canada une gamme diversifiée et innovatrice de produits de grande qualité, avec une offre de marque améliorée qui nous permettra de mieux concurrencer les autres producteurs autorisés au Canada, tout en positionnant l'entreprise en vue de son expansion future aux États-Unis.

Ces derniers temps, Hexo a intensifié ses efforts pour introduire davantage de catégories de produits de consommation dans son portefeuille et accroître son emprise sur le marché.

Série d'acquisitions

Elle a annoncé plus tôt en mai qu'elle ferait l'acquisition de 48North Cannabis pour 50 millions de dollars, ce qui lui permettra d'ajouter à son portefeuille des produits topiques.

En février, elle a aussi indiqué qu'elle achèterait Zenabis Global pour 235 millions de dollars, mettant la main sur ses marques Namaste, Re-Up, Blazery et Founders Reserve.

Ces transactions visent à fortifier le portefeuille d'Hexo, afin qu'il soit déjà concurrentiel si les États-Unis décidaient de légaliser le cannabis au niveau fédéral.

Les Américains semblent s'orienter vers la légalisation nationale depuis des mois et explorent une série de changements réglementaires qui faciliteraient la tâche des sociétés de cannabis dans leurs opérations bancaires et leurs activités aux États-Unis.

En prévision de ce nouvel environnement, Tilray et Aphria ont fusionné, Canopy Growth a mis la main sur Supreme Cannabis et Ace Valley Cannabis, et Sundial Growers a annoncé qu'elle achèterait Inner Spirit Holdings.

L'accord entre Redecan et Hexo, qui devrait se conclure au troisième trimestre, est assujetti aux approbations réglementaires.

Les actionnaires de Redecan détiendront environ 31 % des actions ordinaires d'Hexo émises et en circulation à la clôture de la transaction, et auront le droit de nommer un maximum de deux membres au conseil d'administration d'Hexo.

L'action d'Hexo grimpait vendredi après-midi de 60 cents, soit de 7,6 %, pour se négocier à 8,50 $ à la Bourse de Toronto.