Encore une année sans bals de finissants

Malgré le déconfinement enclenché, les directions d’écoles secondaires ne se leurrent pas : les bals de finissants ne pourront pas avoir lieu encore cette année. Un deuil pour bien des élèves qui se réjouissent tout de même d’avoir droit à différentes activités, plus modestes, pour souligner la fin d’une étape importante de leur cheminement scolaire.

À quelques semaines de la fin des classes, le gouvernement laisse toujours planer le doute quant à la possibilité d’organiser des bals de finissants. Quoi qu'il en soit, un bal étant par définition une soirée dansante, la plupart des directions d’écoles de la région ont déjà oublié l’idée pour 2021. Puisque la fin de l’année scolaire se déroulera en zone jaune pour la plupart, les rassemblements de plusieurs dizaines de personnes et les rapprochements entre celles-ci seront toujours interdits.

C'est sûr que c'est un peu crève-cœur pour moi [...], mais il faut que moi, je sois capable d'amener mes jeunes à savourer l'instant présent , souligne la directrice des élèves de 4e et 5e secondaires du Juvénat Notre-Dame, Isabelle Delisle.

L’école de Lévis a dû se résigner à ne pas offrir de bal de fin d’année en raison de la pandémie, mais elle promet d’en organiser un à l’automne si les élèves le désirent et que les règles sanitaires le permettent.

D’ici là, elle leur propose deux journées bien spéciales. D’abord, un gala reconnaissance, qui se déroulera sur les heures de classe avec un dîner offert par l’école et remise de l’album de finissants.

Ensuite, le 22 juin, les élèves seront conviés, par groupes bulles, à un parcours de commémoration dans les lieux significatifs de l’école. Cette activité se terminera par une remise de diplômes. On a eu l'autorisation d'avoir deux invités par jeunes . La directrice ajoute que les invités auront des places désignées dans le stade et devront respecter la distanciation physique.

Pour les jeunes, le bal de finissants est une belle façon de célébrer la fin de son secondaire et surtout, de dire au revoir à ses amis. Photo : getty images/istockphoto / Deagreez

Une cérémonie extérieure

Le Collège Champigny compte profiter de son grand terrain pour recevoir sa centaine de finissants et leurs parents afin de souligner la fin du secondaire. Une cérémonie extérieure en bulle familiale sur un terrain quadrillé pour assurer la distanciation est prévue. Le tout se terminera par un feu d'artifice rendu possible grâce à la levée du couvre-feu.

La formule ressemble beaucoup à ce qui a eu lieu l’an passé et qui avait été autorisé par la santé publique, explique la directrice des services aux élèves, Sarah Cloutier, qui espère obtenir la même permission cette année. On attend la confirmation du ministère de l’Éducation et de la santé publique, sinon il va falloir se réajuster.

Chose certaine, la formule semble plaire à Erika Marquis-Roussel et Rosalie Leclerc, deux finissantes du Collège Champigny.

C'est notre premier bal qu'on va vivre et le seul, donc on n'aura pas nécessairement l'impression qu'il va nous manquer quelque chose , lance Rosalie, en entrevue téléphonique.

À ses côtés, Erika souligne avec fierté le travail accompli pour faire de leur graduation un moment unique.

C'est sûr que ça va être différent, mais avec le comité de bal on a vraiment travaillé pour essayer de rendre ça agréable quand même et aussi mémorable. Une citation de :Erika Marquis-Roussel, finissante au Collège Champigny

Les commentaires sont semblables chez les finissantes du Séminaire des Pères-Maristes. C'est sûr que c'est un peu un deuil à faire, mais depuis un an qu'on est là-dedans donc, on s'y attendait un petit peu , souligne Maya Beaudoin.

La tenue des bals de finissants est encore une fois compromise par la pandémie de COVID-19. Photo : iStock

Leur établissement a choisi de leur offrir un dîner sur les heures d’écoles lors duquel les élèves pourront abandonner l'uniforme pour porter une tenue de bal. Ce sera l’occasion de faire une remise de diplômes symbolique. Chaque élève recevra une boutonnière ou un bracelet de fleurs différents pour permettre de différencier les groupes bulle et assurer la distanciation entre eux.

Après une longue année avec des mesures qui s'ajoutent pis qui s'enlèvent, je vous dirais qu'on est assez excitées de finir et surtout de finir en présentiel. Une citation de :Malory Hallé, finissante au Séminaire des Pères-Maristes

Au Centre de services scolaires de la Capitale, rien n'est encore déterminé quant aux activités de fin d’année. Les écoles sont inventives, elles trouveront assurément un moyen d'organiser un bel événement dans le respect des mesures sanitaires , écrit la conseillère en communication Marie-Claude Lavoie.

Les quatre écoles secondaires des Découvreurs opteront pour l’organisation d’une journée spéciale en classe bulle avec, possiblement, les parents en présence virtuelle, affirme Marc Lalancette, conseiller en communication.

Pas de soirée dansante pour les élèves du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries non plus. En effet, il n’y aura pas de danse, mais plutôt des événements spéciaux dans le respect des règles sanitaires , précise la conseillère en communication, Isabelle Bédard-Brûlé.

Sur la Rive-Sud, le Centre de services scolaire n’a pas encore pris de décision. Nous n’avons toujours rien de prévu officiellement pour les bals de finissants et attendons des indications du ministère de l’Éducation qui devraient arriver d’un moment à l’autre , soulignait vendredi la conseillère Marie-Ève Fortin.

Des robes de bal Photo : Radio-Canada

Pas de directives

Au moment d'écrire ces lignes, il n'y a toujours pas de consignes claires qui ont été émises du côté du ministère de l’Éducation et de la santé publique. Il y a des discussions entre les deux ministères, mais c'est la santé publique qui donnera les balises , précise le directeur stratégique du ministre de l'Éducation, Jean-François Del Torchio, qui ignore quand l’information sera disponible.

Une fois ces consignes génériques établies par le gouvernement, le rôle de la Santé publique de la Capitale-Nationale serait d’examiner les protocoles sanitaires spécifiquement prévus par les écoles et de les conseiller/accompagner pour la tenue sécuritaire de ces fêtes, indique Mathieu Boivin, agent d’information au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les directions d'écoles seront invitées à soumettre leur plan à la santé publique régionale, explique M. Boivin.