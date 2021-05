Convention collective bientôt expirée, le syndicat et Vale toujours sans accord

Vale négocie actuellement avec le Syndicat des Métallos L6500 en prévision de l'expiration de notre convention collective le 31 mai [...] À l'heure actuelle, les discussions sont confidentielles et nous ne fournirons pas de commentaires supplémentaires , a expliqué par écrit Danica Pagnutti, porte-parole de Vale.

L’an dernier, près des deux tiers des membres de la section locale 6500 du Syndicat des Métallos avaient voté en faveur de la prolongation de leur convention collective pour un an.

Le prolongement de la convention, qui expirera lundi à minuit, visait à mettre sur pause les négociations pendant la pandémie de la COVID-19. À cette époque, le syndicat espérait des négociations significatives en 2021.

Jeudi, le syndicat a publié sur son site web une note à l’attention de ses membres qui évoque l’éventualité d’une grève. L'association n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada.

Le laboratoire scientifique souterrain SNOLAB, situé sur un des sites de la compagnie Vale, dit avoir un plan en place si une grève est déclenchée.

Il n'y aura aucun effet sur l'intégrité du laboratoire ou de la science , soutient par écrit le directeur général par intérim du SNOLAB, Clarence Virtue.

Négociations avantageuses pour le syndicat?

Les prix du nickel sont hauts, il y a beaucoup de demandes. Mais combien de temps restera-t-il à ce prix? Personne ne le sait , explique Karl Skogstad, professeur adjoint en économie à l’Université Lakehead.

D’un point de vue des travailleurs qui voient le produit qui se vend plus cher que les dernières années, ils veulent une part et ils sont en bonne position parce que l’employeur ne voudra pas fermer à cause d’une grève avec de tels prix , poursuit le professeur.

Une situation favorable pour négocier, à condition que l'entreprise n’ait pas trop de stock , nuance Jean-Charles Cachon, professeur émérite d’administration à l’Université Laurentienne.

L’expert estime également que le pouvoir de négociation des travailleurs ontariens est limité.

Les mines canadiennes de Vale ne représentent pas la part du lion de la multinationale qui peut compter sur ses mines brésiliennes et sur d’autres installations pour répondre à la demande, soutient M. Cachon.