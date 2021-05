Le Collège des médecins dénonce l'incohérence des lois sur l'aide médicale à mourir

En cause : la cohabitation des lois québécoises et canadiennes, discordantes sur certains aspects , explique l'ordre professionnel dans un mémoire de 12 pages remis vendredi à la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie.

Pour régler ce problème, le CMQ réclame que la loi québécoise – adoptée par l'Assemblée nationale en 2014, une première au Canada – soit harmonisée dans les meilleurs délais avec la nouvelle législation fédérale.

Adopté cet hiver par la Chambre des communes et le Sénat, le projet de loi C-7 a finalement reçu la sanction royale le 17 mars dernier.

Depuis, il n'est plus nécessaire d'être aux portes d'une mort raisonnablement prévisible pour bénéficier de l'aide médicale à mourir au Canada. Il faut toujours être atteint d' une maladie grave et incurable , cependant.

Or, le Québec ne permet pas d'inclure, dans la compréhension d'une maladie grave et incurable, les handicaps qui peuvent aussi entrainer une souffrance inapaisable et une atteinte importante et irréversible du niveau de fonctionnement , constate le CMQ.

Un jugement de la Cour supérieure du Québec concernant Nicole Gladu et Jean Truchon avait forcé le gouvernement fédéral à revoir sa loi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'obligation pour les Québécois de fournir un consentement final juste avant l'administration de l'AMM est aussi critiquée. Car depuis C-7, le Code criminel permet de renoncer à cette formalité au moyen d’une entente écrite et signée pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, rappelle le CMQ.

La loi fédérale permet en outre aux infirmières praticiennes spécialisées de prodiguer l'AMM, ce qui est interdit au Québec.

Ces différences déplaisent au CMQ : non seulement briment-elles les droits des Québécois en fin de vie, mais elles suscitent de la confusion et des inquiétudes sur le plan juridique chez les médecins impliqués dans l’administration de l’AMM .

Un rapport à l'automne

La première phase de consultations particulières et d'auditions publiques de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie prenait fin vendredi après trois semaines de travaux.

Aucune date n'a encore été fixée pour la deuxième phase, mais la Commission doit avoir déposé son rapport au plus tard le 19 novembre prochain.

Créée à la fin mars, la Commission est composée de quatre députés issus des quatre formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, dont la péquiste Véronique Hivon, auteure du projet de loi qui a donné naissance à la loi québécoise concernant les soins de fin de vie.