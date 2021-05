Internet spatial : une fusée Soyouz lance 36 satellites britanniques

La fusée a décollé avec succès à 17 h 38 du cosmodrome russe de Vostotchny, en Extrême-Orient, a annoncé dans un communiqué l'agence spatiale Roscosmos.

Prévu initialement pour jeudi soir, le tir du Soyouz a été reporté au lendemain pour des raisons techniques , Arianespace ayant expliqué qu'il fallait y remplacer un élément sur l'installation électrique .

Il s'agit du troisième lancement de satellites OneWeb cette année et il intervient un mois après celui du 26 avril avec là aussi 36 engins placés en orbite.

Au total, avec la mission de vendredi, ce sont 218 appareils qui seront en orbite pour cette constellation. Oneweb, détenu par le gouvernement britannique avec l'Indien Bharti, prévoit un Internet mondial opérationnel fin 2022 grâce à un réseau de 650 satellites.

Les satellites arrivent pré-assemblés de Floride dans des conteneurs. On les accueille ici en Russie et on les accompagne jusqu'au lancement. Nous les préparons au lancement en grappes de 36; une fois arrivés en orbite, ils se séparent par groupes de quatre.

Une citation de :Jean-Claude Garreau d'Arianespace, le chef des opérations sur place à Vostotchny