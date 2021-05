Une vingtaine de cas et deux résidents hospitalisés au Manoir Champlain

C’est ce qu’a confirmé le directeur de la santé publique régionale, le Dr Donald Aubin, au cours d’une entrevue accordée à Radio-Canada vendredi. Il a affirmé que les équipes sont à pied d’œuvre pour limiter l’éclosion et pour s’assurer que la situation rentre dans l’ordre le plus rapidement possible.

Les personnes touchées sont principalement des résidents, mais des employés du Manoir Champlain ont aussi contracté le virus. Des activités de dépistage de masse ont eu lieu et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) croit qu’elle a le contrôle de la situation.

On est devant une vingtaine de personnes touchées. Des éclosions de ce niveau-là, on en a eu. Ce qu’on voit c’est que la propagation dans les dernières heures semble vouloir ralentir un peu. Au début, il faut voir qu’on était devant des gens qui avaient eu un vaccin et qui recevaient leur deuxième vaccin. Les gens n’avaient pas la protection du deuxième vaccin. Il y a pu avoir un peu plus de propagation au début, mais plus on avance dans le temps, plus l’immunité se développe chez les gens et moins on va voir de propagation , a expliqué le Dr Aubin.

Une seule dose de vaccin est insuffisante pour se protéger contre la COVID-19, a rappelé le médecin. D’où l’importance de se prévaloir d’une deuxième dose.

Calendrier accéléré

Les personnes âgées de 45 ans et plus qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca avant le 3 avril pourront recevoir une seconde dose du même produit à partir de samedi. Vendredi après-midi, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a diffusé un communiqué dans lequel il est confirmé que les plages de vaccination accélérées pour l’AstraZeneca et son équivalent, le CovidShield, seront disponibles dès samedi à Roberval et Dolbeau-Mistassini et à compter de lundi à La Baie, Chicoutimi, Jonquière et Alma. Il faudra se présenter aux sites de vaccination pour recevoir un coupon, disponible à compter de 7 h 30, samedi. Le coupon spécifiera le jour et l’heure à laquelle la deuxième dose leur sera administrée avant le 5 juin.

Pour ceux qui ont reçu l’AstraZeneca, mais qui veulent recevoir le vaccin d’une autre compagnie comme Pfizer ou Moderna pour leur deuxième dose, ils devront attendre un peu plus longtemps, quoique le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé qu’il dévoilerait bientôt un nouveau calendrier de vaccination permettant aux Québécois d’obtenir leur deuxième vaccin plus tôt.

Les études démontrent qu’il y a une valeur intéressante à avoir les deux types de vaccin. Le seul problème est qu’il semble y avoir un peu plus d’effets secondaires , a expliqué Donald Aubin. Dans son communiqué, le CIUSSS indique que ces personnes devront cependant fournir un consentement éclairé .

Jour de déconfinement

En ce 28 mai tant attendu, marquant la levée du couvre-feu et le retour de petits rassemblements extérieurs en toute légalité, la santé publique martèle le même discours de vigilance et de prudence.

Ça prend une bonne adhésion de la population. Si on n’a pas cette adhésion-là, on va avoir une hausse des cas. Respectons les mesures! , répète le grand patron de la santé publique régionale, qui croit qu’on est bien partis pour atteindre l’objectif de passer du palier orange au jaune à la mi-juin.

Avec Jean-François Coulombe