Une capitainerie 10 fois plus grande à Dam-en-Terre

Dès cet été, les utilisateurs pourront être plus nombreux à se prévaloir de la nouvelle capitainerie du Centre de villégiature Dam-en-Terre à Alma. Construit au coût de près de 2,5 millions $, le bâtiment est 10 fois plus grand que le précédent.

Nous avons la plus belle marina du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avant, nous avions la pire. On prenait notre douche avec les suisses et les écureuils. Aujourd’hui, on a évolué, on est rendu avec des produits 2021, des douches à jour, des toilettes accessibles , soutient avec une touche d’humour, le président du Club nautique Dam-en-Terre, Gino Villeneuve.

Le bâtiment de deux étages va répondre aux besoins de deux types de clientèle, soit les plaisanciers ainsi que les touristes, cyclistes et randonneurs.

Sur place, il va y avoir une belle grande salle pour les repas et cette salle va pouvoir changer de fonction si le soir il y a des rassemblements ou des soirées particulières. Il y a une belle terrasse également qui va donner sur la marina , d’ajouter le président du Centre de villégiature Dam-en-Terre, François Carrier.

La nouvelle capitainerie est située au même endroit que la précédente qui elle, a été détruite. Photo : Radio-Canada

Pour le maire d’Alma, Marc Asselin, l’inauguration de la capitainerie représente l’aboutissement de plusieurs années de travail acharné.

Souvent, les gens s’imaginent que ça se règle facilement, mais ça n’a pas été facile parce que nous n’avions pas les programmes [gouvernementaux] voulus pour aller de l’avant. Alma était prête, ça faisait un bout de temps qu’on voulait améliorer et de beaucoup les services, ici à la Dam-en-Terre et la capitainerie en faisait partie , mentionne-t-il.

La Ville d’Alma a injecté la majorité du financement, soit 1 259 410 $. Ce montant inclut entre autres les coûts de construction et les services professionnels. Les deux paliers de gouvernement ont investi 603 295 $ pour un budget total de 2 466 000 $

Les plaisanciers accèdent aux salles de bain en entrant au sous-sol. Photo : Radio-Canada

Augmentation de la popularité

En raison du contexte de la pandémie, les activités nautiques ont connu une augmentation de la popularité à Alma aussi. À preuve, les 122 places à quai en location annuelle ont trouvé preneur cette année comparativement à l’été dernier.

La cuisine est disponible pour tous les utilisateurs de la capitainerie. Photo : Radio-Canada

Avenir de la Tournée

Le maire Marc Asselin a profité de l’inauguration de la capitainerie pour inviter les élus à entamer une réflexion sur l’avenir du navire la Tournée. Aux yeux de celui qui a annoncé son retrait de la politique en novembre prochain, une concertation régionale doit être réalisée afin de trouver une vocation plus importante au bateau.