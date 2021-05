Le centre de consommation supervisée de Calgary va fermer

Le centre de consommation supervisée existant a été très perturbant pour le voisinage , selon l’attaché de presse du sous-ministre responsable des dépendances et de la santé mentale, Justin Marshall.

Il sera donc remplacé en ajoutant des SCS [services de consommation supervisée] dans les établissements de deux organismes partenaires existants, dans des lieux plus appropriés .

Il n’a pas voulu préciser de quels organismes partenaires il était question ni où ils se trouvaient.

Le centre Safeworks, qui se trouve au centre Sheldon M. Chumir est présentement le seul service de consommation supervisée de la métropole.

Les personnes aux prises avec une dépendance peuvent y aller pour consommer de la drogue dans un milieu propre et sécuritaire, sous la supervision de professionnels formés pour intervenir en cas de surdose.

D'octobre à décembre 2020, 508 personnes l’ont visité au moins une fois. Le personnel a administré de la naloxone dans des cas de surdose 73 fois.

Comme tous les centres de consommation supervisée de l’Alberta, Safeworks a dû prendre des mesures de distanciation physique et des précautions sanitaires en 2020, et il a servi moins de clients que l’année précédente.

Depuis le début de la pandémie, les surdoses mortelles ont explosé dans la province, passant de 797, en 2019, à 1316, en 2020. Il y en a eu 238 dans les deux premiers mois de 2021.

Safeworks se trouve dans le district du conseiller municipal Evan Woolley, dont le frère est mort d’une surdose.

Le conseiller dit que le sous-ministre responsable des dépendances, Jason Luan, lui a assuré que le centre ne fermera pas avant que de multiples autres services du même genre ne soient disponibles.

Nous avons besoin de plus de centres [de consommation supervisée], mais aussi plus de lits dans les centres de traitement et c’est au gouvernement [provincial] de respecter ses engagements à ce sujet , dit-il.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a dit l’an dernier qu’il serait préférable d’avoir de multiples centres plutôt qu’un seul, contrairement à ce qu’il avait lui-même suggéré à l’origine.

De nombreux experts en santé publique estiment que les centres de consommation supervisée sont un outil essentiel pour sauver des vies. Le gouvernement Kenney a toutefois soulevé plusieurs inquiétudes à propos de leur effet sur le taux de criminalité et le désordre dans les communautés voisines.

Un comité controversé qu’il a mis sur pied peu après son arrivée au pouvoir a d’ailleurs recommandé de réduire leur nombre.

Le mois dernier, le gouvernement a annoncé la fermeture du centre de consommation supervisée de Boyle Street à Edmonton.

Il a toutefois promis que son financement serait redistribué aux deux autres centres de consommation supervisée qui se trouvent dans le même quartier.

Le maire d’Edmonton a, pour sa part, fustigé le gouvernement Kenney pour sa gestion de la crise des opioïdes, l’accusant d’empirer la situation.

Dans son courriel à propos de la fermeture de Safeworks, Justin Marshall a défendu le dossier de son gouvernement en la matière.