Les artistes fransaskois se distinguent dans le palmarès des prix Trille Or

Cinq Fransaskois se retrouvent en nomination à la 11 e édition du Gala Trille Or, qui sera diffusé le 29 mai à 19 h (HAE).

Ponteix, Anique Granger, Marie-Véronique Bourque, Éemi et Shawn Jobin vont représenter la Fransaskoisie durant cette soirée qui récompense la musique franco-canadienne hors Québec.

Le fondateur de Ponteix, Mario Lepage, est nommé 10 fois dans ce Gala, qui sera présenté sans public.

On le retrouve notamment dans les catégories Artiste solo ou groupe- Rock/Alternatif, Vidéoclip et Coup de cœur des médias. Comme le rappeur Shawn Jobin, Mario Lepage se retrouve également dans la catégorie Export Ouest.

La passion musicale du créateur pop mélancolique transcende cependant les récompenses de l’industrie musicale.

Je ne le fais vraiment pas pour les prix. Ce qui va me pousser à continuer de créer, c'est l’inspiration de la vie de tous les jours , explique-t-il.

[Finalement] si on gagne ou si on gagne pas, on continue de faire de la musique. Une citation de :Mario Lepage, membre fondateur du groupe Ponteix

Anique Granger pour son album Le ruban de la cassette, 2019. Photo : Camille Gladu Drouin

Après Ponteix, c’est l’autrice-compositrice-interprète Anique Granger qui mène le bal des nominations fransaskoises. Elle est en lice dans huit catégéories, dont Artiste solo ou groupe - Folk/Roots/Trad, Initiative artistique et Coup de cœur des médias.

Je suis super heureuse d’avoir tant de nominations au Trille Or, ça me fait vraiment chaud au cœur, c’est une reconnaissance par mes pairs , explique-t-elle.

C’est un peu ça qu’on cherche quand on fait de la musique, on veut que les gens la reçoivent bien, alors ça fait vraiment plaisir. Une citation de :Anique Granger, autrice-compositrice-interprète

Illustration du EP Honey d'Éemi, en nomination dans la catégorie Conception visuelle au Gala Trille Or Photo : eemi.bandcamp.com

Quand tu es nommée pour un Trille Or, c’est comme surréel. Une citation de :Éemi, musicienne fransaskoise

En nomination dans la catégorie Conception visuelle, Éemi affirme puiser son inspiration dans la nature. Le titre de son album, Honey, renvoie aux différentes vocations du mot miel, souvent employé pour désigner l'être aimé.

Quand tu fais de la musique en Saskatchewan, les artistes que tu côtoies sont souvent nommés au Trille Or. Ça semble inatteignable, ils sont tellement talentueux, tu te dis que tu ne pourras jamais te rendre là. Et quand ça arrive, c’est comme, wow, j’ai atteint mon but , explique-t-elle.

Je peux faire n’importe quoi maintenant. Je peux franchir la prochaine étape. Ce ne sera peut-être pas les Grammys, mais qui sait! Une citation de :Éemi, musicienne fransaskoise

Pour sa part, la Fransaskoise Marie-Véronique Bourque est nommée dans la catégorie Artiste solo ou groupe - Jazz.

Les Franco-Ontariens Damien Robitaille et Mehdi Cayenne, ainsi que la Franco-Manitobaine Rayannah, se distinguent aussi dans le palmarès.

En tout, 51 artistes sont nommés dans 29 catégories de ce gala semestriel organisé par l'Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM).

Le prix Bâtisseur Paul Demers sera remis à titre posthume à Jean Malavoy.

Avec les informations de Raphaële Frigon