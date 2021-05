La vaccination à Ottawa a trouvé son rythme, croit Di Monte

Dès lundi, les personnes de 80 ans pourront s'inscrire pour recevoir leur deuxième du vaccin contre la COVID-19, selon les directives de la province de l’Ontario.

Le premier ministre Doug Ford entend également réduire le délai entre l’injection des deux doses et vacciner complètement les moins de 18 ans pour la rentrée scolaire. La province met la table pour un été à deux doses .

Des objectifs qui sont réalistes à l’échelle de la capitale fédérale, croit le directeur général des Services de protection et d'urgence à la Ville d'Ottawa qui constate une certaine régularité dans les commandes de vaccins reçues.

Anthony Di Monte, directeur général des Services de protection et d'urgence à la Ville d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Initialement, l’arrivée des vaccins sur la base régulière n’était pas tout à fait efficace, mais maintenant on voit que, non seulement on reçoit les vaccins lorsque c’est planifié, mais on reçoit les quantités prévues. Nous sommes dans une situation que l’on croit plus stable et ça nous donne une fondation de planification qui est meilleure , a indiqué Anthony Di Monte, vendredi.

La machine est maintenant bien huilée pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. Une citation de :Anthony Di Monte, directeur général des Services de protection et d'urgence à la Ville d'Ottawa

Une mère soulagée

Christine Gascon est une infirmière de la municipalité d’Alfred-Plantagenet, dans l’est ontarien. Elle est aussi la mère de deux garçons âgés de 17 et 20 ans. Cette dernière se réjouit à l’idée de voir la vaccination prendre de la vitesse, surtout à l’approche des célébrations de graduation et de la période estivale.

Christine Gascon est infirmière et habite dans l'est ontarien. Photo : Radio-Canada

Personnellement, je pense vraiment que c’est la clé pour une liberté prochaine. Tout le monde a hâte de sortir, hâte de voir des amis. Et je pense que c’est la solution, surtout avant les graduations. J’ai vraiment poussé pour que mes deux garçons soient vaccinés avant les graduations et avant les rencontres à l’extérieur , partage Mme Gascon.

La Ville d’Ottawa attend 250 000 doses supplémentaires du vaccin contre la COVID-19 pour le mois de juin.

L’Ontario dit avoir atteint le seuil de 65 % d’adultes vaccinés avec au moins une dose. À Ottawa, le cap des 60 % a été atteint jeudi, a indiqué M. Di Monte en entrevue.

Vacciner les élèves à l’école?

Selon le cadre dévoilé par la province de l’Ontario, les personnes de 12 ans à 25 ans devraient recevoir leur deuxième dose au cours du mois d'août, à temps pour le retour en classe.

À Ottawa, environ deux tiers des personnes d’âge scolaire ont déjà pris leur rendez-vous pour leur première dose du vaccin, note M. Di Monte.

Pour l’injection de la deuxième dose, la direction de la Ville est à déterminer quelle sera la solution la plus efficace et n’écarte pas la possibilité de vacciner les enfants à l’école, a laissé entendre le directeur général des Services de protection et d'urgence.

Pour les enfants de 12 ans et plus, initialement, l’objectif était de les recevoir dans les cliniques que nous avons établies. Mais pour la deuxième dose, nous faisons de la planification à savoir si ce serait plus intéressant de faire la deuxième vaccination peut-être dans les écoles ou dans d’autres endroits , se questionnent M. Di Monte et son équipe.

Notre objectif ultime va être : quelle est la meilleure méthode pour vacciner les gens le plus rapidement possible, lorsque les vaccins sont disponibles et c’est ce qui va déterminer nos décisions. Une citation de :Anthony Di Monte, directeur général des Services de protection et d'urgence à la Ville d'Ottawa

Un jeune enseignant rassuré

Patrick Musacchio, 24 ans, est fraîchement diplômé en enseignement de l’Université d’Ottawa. Il se dit soulagé à l’idée d’une rentrée scolaire où bon nombre d’élèves et d’enseignants seront immunisés contre la COVID-19.

Patrick Musacchio, 24 ans, est fraîchement diplômé en enseignement de l’Université d’Ottawa. Photo : Radio-Canada

En tant qu’enseignant, c’est sûr que pour nous, on va vouloir se protéger au niveau de la santé. Mais je pense que c’est aussi rassurant d’un point de vue communautaire où tout le monde, ou du moins presque la majorité des élèves et des enseignants, va être en mesure de recevoir au moins une dose de vaccin pour revenir en salle de classe et espérer que le nombre de cas continue de diminuer.

Avec les informations d’Adrian Harewood et Denis Babin