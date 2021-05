Une possible seconde vie pour une ancienne mine de phosphate

AAM Avalon Advanced Materials souhaite prendre en charge de façon responsable le plan de réhabilitation préparé par les anciens propriétaires de la mine, explique le PDG de l’entreprise, Don Bubar.

Ce n’est pas facile pour une petite société entrepreneuriale , admet-il.

Mais c’est encourageant de voir le niveau de soutien que nous obtenons des différents paliers de gouvernement à propos de l’idée que les mines désaffectées peuvent devenir des occasions de développement économique. Une citation de :Don Bubar, PDG d'Avalon Advanced Materials

Selon M. Bubar, il y a encore beaucoup de phosphate dans les 13 millions de tonnes de résidus de l’ancienne mine, qui peuvent être utilisés pour la production de fertilisants.

Mais il y a surtout une importante quantité de minéraux critiques, des éléments comme le scandium utilisés dans le domaine des nouvelles technologies, dans ces déchets miniers.

M. Bubar avance que cette approche a non seulement un avantage économique, mais peut aussi aider à remédier aux dommages environnementaux à long terme sur les sites miniers.

Une fois que la compagnie aura élaboré sa solution de prise en charge, elle commencera à extraire du phosphate, explique M. Bubar, tout en effectuant des tests en laboratoire pour trouver la meilleure façon d’extraire les autres minerais.

Les terres rares sont constituées de métaux essentiels à la fabrication d'une multitude d'appareils technologiques dont les téléphones intelligents. Photo : AFP

M. Bubar croit que le site pourrait avoir un potentiel d’exploration pour trouver davantage de terres rares, en plus de ceux qui se trouvent dans les résidus miniers.

La mine Cargill s’inscrit dans un plan plus large, précise le PDG d’ AAMAvalon Advanced Materials , pour assurer un approvisionnement canadien en minéraux critiques.

AAMAvalon Advanced Materials , qui possède entre autres une mine de lithium au nord de Kenora, a annoncé en novembre

2020 un projet d’usine de traitement de ce minéral à Thunder Bay, en collaboration avec Rock Tech Lithium.

La province a par ailleurs annoncé en mars l’élaboration d’une stratégie des minéraux critiques pour favoriser les investissements dans le secteur minier.

Diversification de l’économie

Don Bubar note que le projet de son entreprise pour l’ancienne mine d'Agrium présente plusieurs avantages, notamment les infrastructures déjà en place et la proximité de plusieurs communautés, dont Kapuskasing.

Le PDG d’Avalon estime que le projet pourrait créer une centaine d’emplois et que les communautés autochtones des environs pourraient aussi profiter des retombées économiques.

Le directeur général de Kapuskasing, Guylain Baril. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Le directeur général de Kapuskasing, Guylain Baril, souligne que l’exploitation de l’ancienne mine de phosphate par la compagnie Agrium avait un grand impact économique.

Le conseil municipal de la Ville de Kapuskasing se réjouit de l’intérêt d’Avalon pour l’ancienne mine de phosphate , affirme M. Baril. On veut soutenir les activités qui pourraient avoir lieu sur le site. Si on peut les aider, on est prêt à le faire.

C’est toujours important d’avoir une diversification économique dans une ville ou une région , ajoute-t-il. Ça a été l’industrie forestière pendant longtemps, et ça l’est encore.

Lors des années 1999 à 2013, il y avait la mine d’Agrium et ça a été un agent de développement économique important , raconte M. Baril, qui était d'ailleurs le directeur de la mine de 2008 à 2013.

Parce qu’ils ont développé une expertise minière, nos résidents se déplacent un peu partout dans la région pour aller travailler dans les mines, et ça serait bien que ces ressources [humaines] puissent rester chez eux pour exercer leur métier, comme c’était le cas à l’époque d’Agrium. Une citation de :Guylain Baril, directeur général de la Ville de Kapuskasing

Le PDG d’Avalon Advanced Materials affirme par ailleurs que quelques employés de l’ancienne mine,qui a cessé ses activités en 2013, l’ont contacté pour manifester leur intérêt pour un emploi lorsque la compagnie minière sera prête à embaucher.