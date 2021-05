Vaccin d'AstraZeneca : Québec publie la liste des cliniques pour la deuxième dose

Dès le samedi 29 mai, des dizaines de centres seront ainsi accessibles pour l'obtention de cette deuxième dose.

Ce service est offert dans l'ensemble des régions du Québec, à l'exception de l'Abitibi-Témiscamingue, compte tenu des souches de variants qui circulent dans cette région , précise le gouvernement sur son site web.

En avril, déjà, la santé publique avait indiqué qu'en raison de la prédominance de la souche sud-africaine du virus de la COVID-19, il serait impossible de continuer à offrir le vaccin d'AstraZeneca dans cette région.

Pour le reste de la province, il suffit de se rendre dans l'une des cliniques apparaissant sur la liste publiée par le gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) .

Il est bien entendu nécessaire d'avoir reçu une première dose du vaccin AstraZeneca, et ce, depuis au moins 8 semaines, contrairement à 16, comme cela était le cas jusqu'à présent.

Pour être admissible à partir du 29 mai, il faudra donc être âgé de 45 ans et plus (l'âge minimal pour recevoir le vaccin AstraZeneca) et avoir reçu une première dose avant le 3 avril.

Il est aussi interdit de se présenter à la vaccination sans rendez-vous si l'on suit présentement une quarantaine, ou si l'on est en isolement.

Certains centres de vaccination ne sont accessibles qu'à partir de la semaine prochaine.

Et s'il est possible d'obtenir une deuxième dose d'un autre vaccin, plutôt que celui d'AstraZeneca, la santé publique met en garde contre des effets secondaires plus importants, et dit ne pas disposer de données précises, pour l'instant, sur la couverture vaccinale qui découlerait de ce mélange.

Environ 500 000 Québécois ont reçu une première dose d'AstraZeneca.

Une deuxième dose plus rapidement

Jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué que le gouvernement publiera la semaine prochaine un calendrier destiné à permettre de devancer l'administration de la deuxième dose de vaccin, notamment pour les gens ayant reçu les vaccins de Pfizer ou Moderna.

À partir d’une date donnée, les gens d’une tranche d’âge déterminée auront un certain nombre de jours pour devancer en priorité leur rendez-vous de rappel sur Clic Santé. Après ce délai, un autre groupe d'âge aura la priorité et ainsi de suite.