Les Olympiques tentent d'établir une liste d'espoirs à l'aveuglette

Ouf! Ce fut assez particulier et très difficile, cette année. On voit de jeunes espoirs sur la glace en ce moment et c’est la première fois qu’on les voit , explique le directeur du recrutement des Olympiques, Patrick Desrosiers, rencontré pendant un entraînement de l’Intrépide de Gatineau.

Les organisations de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec n’ont pratiquement pas eu la chance de voir à l’œuvre les hockeyeurs de 15 et 16 ans, cette saison. C'est tout un défi pour celui qui a été embauché l'an dernier par Louis Robitaille et qui dirige une équipe de dix recruteurs.

Le directeur du recrutement des Olympiques Patrick Desrosiers (2e en partant de la gauche) en compagnie d'autres dépisteurs et de Louis Robitaille (en bas à droite). Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Normalement, on voit les équipes entre cinq et dix fois pendant l’année. On les connaît bien, on s’entend, on monte une liste avec pas mal de connaissances. Cette année, on n'a aucune connaissance. Il faut se fier à une pratique et ce n'est pas un match, loin de là , soupire Desrosiers.

Difficile donc, d’établir la véritable valeur de chaque espoir en vue du repêchage. L’accès récent des recruteurs aux entraînements de la Ligue midget AAA viendra aider, mais encore, cette méthode a ses limites.

L’intensité et l’éthique de travail sont des éléments qui vont plus ressortir dans l’analyse globale d’un joueur. Ce sera ensuite notre expérience et notre feeling. On n'a pas le choix. Tout le monde est pareil, personne n'est avantagé. Une citation de :Patrick Desrosiers, directeur du recrutement des Olympiques de Gatineau

Ils se feront pas mal pendant les entraînements, ce sont des amis, pas des adversaires. C’est différent. Il faut utiliser beaucoup d’informations externes, les anciens entraîneurs, les entraîneurs actuels, mais même eux ne les ont pas vus jouer. Ils les connaissent dans l’attitude et l’intensité, mais dans un match, la vision, le sens du hockey, c’est très différent et tout arrive plus vite , ajoute Desrosiers.

Les joueurs de l'Intrépide de Gatineau écoutent les directives de l'entraîneur Martin Lafleur, à une distance de deux mètres, pendant un entraînement au Complexe Branchaud-Brière. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Pour toutes ces raisons, le repêchage 2021 sera très imprévisible.

C’est un peu triste pour certains joueurs qui vont glisser dans le repêchage. Mais certains jeunes vont être repêchés plus tard et vont connaître de meilleures carrières. Certains sont plus braves que d’autres dans l’adversité, mais on ne le voit pas cette saison.

Une bonne année pour avoir des choix plus tardifs

Les Olympiques ne possèdent pas de choix de 1er tour, cette année.Ils l’ont échangé à l’Océanic de Rimouski dans la transaction qui a permis d’obtenir le défenseur Isaac Belliveau.

Les choix parmi les 18 premiers valent cher. Toutefois, l’équipe de recrutement de l’organisation croit que le scénario est idéal pour le prochain repêchage.

C’est la bonne année pour ne pas avoir de choix de premier tour. C’est un moment idéal, parce qu'on est certain que des joueurs de haut niveau vont glisser, ce qui va en faire glisser d’autres , analyse Desrosiers.

Le premier choix au repêchage de 2020 des Olympiques, Tristan Luneau, transporte la rondelle pendant un match contre l'Armada. Photo : Olivier Croteau / LHJMQ

L’équipe parlera pour la première fois au 2e tour et détient deux choix de 5e tour.

Dans notre choix de 2e tour, on aura un joueur qu’on n'aurait pas pu espérer avoir, mais qui finalement sera à notre disposition. Même au 5e tour, avec deux sélections, nous aurons des joueurs de plus haut niveau que ce qu’on aurait eu normalement , anticipe le recruteur.

Les joueurs des Maritimes auront peut-être un léger avantage lors de cet encan, puisque les équipes de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec les ont vus jouer plus longtemps. Mais, le directeur du recrutement des Olympiques ne croit pas qu’ils vont être repêchés davantage.

On les connaît mieux, mais les besoins restent les mêmes. En fin de repêchage, tu vas souvent miser davantage sur les joueurs locaux. Ça, ça ne change pas , confie Desrosiers.

Chose certaine, les Olympiques devraient être plus tranquilles que lors de la séance de 2020, durant laquelle ils ont repêché quatre fois au 1er tour.