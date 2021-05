Des recommandations pour améliorer l’offre en français en santé et en cas d'urgence

Dans un rapport de sept pages intitulé Santé publique et situations d’urgence , le comité souhaite une plus grande collaboration entre l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ) et le Réseau de santé en français de la Saskatchewan pour améliorer l’offre de service en français.

Dans le secteur de la santé publique et les situations d’urgence, il est essentiel que les citoyens dont la langue première n’est pas l’anglais comprennent bien les messages provenant des autorités , affirme Michel Dubé, président du Comité consultatif sur les affaires francophones.

Les communications dans les deux langues officielles sont importantes. Nos recommandations visent à améliorer les services et les communications en langue française offerts par le gouvernement de la Saskatchewan.

Par ailleurs, le comité souhaite que la SHA Autorité de la Santé de la Saskatchewan fasse la liste des employés qui pourraient offrir des services en français.

Des alertes mobiles bilingues

Deux autres recommandations visent le travail de l’Agence de sécurité publique de la Saskatchewan.

Tout d'abord, le comité recommande que la diffusion des alertes provenant du gouvernement fédéral, sur l’application mobile SaskAlerts, soit bilingue.

Le gouvernement de la province doit examiner la possibilité de diffuser les alertes provinciales dans les deux langues officielles.

Finalement, le comité recommande une meilleure collaboration entre le ministre de la Santé mentale et de dépendances, des Aînés et de la Santé dans les milieux ruraux et éloignés, Everett Hindley, et l’organisme Vitalité 55+ Saskatchewan.