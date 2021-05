Des syndicats dénoncent le congédiement d'employés de Maxime Blanchette-Joncas

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) dénoncent le congédiement de trois employés du député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas.

Un des ex-employés soutient que le litige concernait une augmentation de salaire, ce qui n'a pas été confirmé par le député.

Par voie de communiqué, jeudi, Maxime Blanchette-Joncas a déclaré ma priorité, comme député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, c’est de représenter au meilleur de mes capacités les gens de ma circonscription. Pour ce faire, j’ai pris la décision de me départir de certains membres de mon équipe, à qui je souhaite la meilleure des chances pour l’avenir. L’ensemble de la démarche s’est fait avec l’accompagnement des ressources humaines de la Chambre des Communes. Je suis confiant que nous saurons reconstruire notre équipe et je peux assurer que nous continuerons de répondre aux besoins des gens de la circonscription.

À la suite de ces informations, les deux centrales syndicales affirment que le lien de confiance avec le député est brisé. La CSNConfédération des syndicats nationaux et la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec estiment qu’il n’est plus possible de travailler avec Maxime Blanchette-Joncas.

Selon le conseiller régional de la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec , Yves-Aimé Boulay, il s’agit d’un problème puisque l'événement va contre les valeurs syndicales.

On a besoin de quelqu'un qui travaille dans les mêmes valeurs que nous. Une citation de :Yves-Aimé Boulay, conseiller régional de la FTQ.

La présidente du Conseil central de la CSNConfédération des syndicats nationaux au Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre, dit avoir été surprise par ce chambardement au bureau du député bloquiste. Il est maintenant hors de question pour elle de demander à Maxime Blanchette-Joncas de défendre les dossiers du Conseil à l’avenir.

Imaginez que j’ai à aller rencontrer demain le député sur un dossier où il y aurait un problème de relation de travail dans la région ou autre. Vous comprenez que moi, je n’ai pas confiance en quelqu’un qui, lui-même, traite ses employés de cette façon-là. Une citation de :Nancy Legendre, présidente du conseil central de la CSN au Bas-Saint-Laurent.

Les deux syndicats affirment qu'aucun des ex-employés du bureau du politicien n’ont tenté de se syndiquer.

Yves-Francois Blanchet, chef du Bloc québécois, a refusé de commenter le dossier (archives). Photo : Radio-Canada

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, mais il n’a pas voulu commenter. Son attaché de presse a cependant répondu dans un courrie, que le député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques a travaillé en collaboration avec les ressources humaines de la Chambre des communes.

Maxime Blanchette-Joncas refuse également de commenter la sortie des deux syndicats.

Avec les informations de Jean-François Deschênes.