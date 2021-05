3 jours de vaccination sans rendez-vous à Saint-Georges

Le vaccin offert est celui de la pharmaceutique Pfizer et la vaccination est ouverte à toutes les personnes de 12 ans et plus. Environ 68 % de la population de Chaudière-Appalaches a reçu une première dose de vaccin ou a pris un rendez-vous pour la recevoir. Il manque environ 50 000 rendez-vous pour atteindre la cible de 75 %.

Horaire de la vaccination sans rendez-vous au Georgesville : Vendredi : 12 h à 20 h

Samedi : 8 h à 16 h

Dimanche : 8 h à 16 h

Vaccination des 12-17 ans

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches prépare également la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans en milieu scolaire qui doit débuter dans la semaine du 7 juin.

Les parents qui souhaitent que leur enfant obtienne le vaccin dans le réseau scolaire doivent faire connaître leur intention d’ici la fin de journée lundi, ce qui donnera le temps aux centres de services scolaire de planifier le transport des élèves.

Dans certains cas où les écoles sont trop éloignées des centres de vaccination, des cliniques mobiles se rendront sur place pour offrir le vaccin aux élèves.

Les plans pour offrir la deuxième dose aux élèves avant la rentrée scolaire seront annoncés dans les semaines à venir.

Bilan quotidien

Au chapitre des nouveaux cas quotidiens, la tendance à la baisse se poursuit dans la grande région de Québec avec 25 nouvelles infections rapportées dans la Capitale-Nationale et 33 en Chaudière-Appalaches.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À l’échelle du Québec, le plus récent bilan fait état de 419 nouveaux cas et 3 décès de plus.