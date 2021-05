Centre régional des générations : le nouveau maire de Caraquet évoque « une pause »

Ce projet de 15 millions de dollars vise entre autres à remplacer le Colisée Léopold-Foulem, devenu désuet.

La première pelletée de terre en vue de la construction n'est pas pour bientôt, sûrement pas avant l'automne, selon le maire de Caraquet.

Il y aurait un fossé entre l'ampleur du projet et les coûts prévus de construction. L'augmentation considérable des coûts des matériaux y serait aussi pour quelque chose.

Là, où c'en est? On efface le tableau et on repart à zéro.

Une citation de :Bernard Thériault, maire de Caraquet