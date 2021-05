Saisie record de fentanyl par la police de Regina

Le Service de police de Regina annonce avoir saisi une quantité record de fentanyl, d’une valeur de plus de 1 million de dollars.

En tout, c'est 2,8 kg de fentanyl que les policiers ont récupérés jeudi, lors d’une descente effectuée dans cinq domiciles et deux véhicules. Le service de police ajoute que trois hommes de Calgary, de Toronto et de Mississauga ont été arrêtés durant l’opération et font face à de multiples chefs d’accusation.

Ces derniers ont comparu devant la Cour provinciale de Regina jeudi après-midi. Un des accusés a d’ailleurs été formellement accusé de possession d’un faux document qu'il avait l’intention d’utiliser.

La quantité totale d'opioïdes aurait pu être divisée en plus de 28 000 doses, dont la valeur de revente est d’environ 1,1 million de dollars. L’opération policière a aussi permis de récupérer 450 grammes de cocaïne, un pistolet chargé, plus de 43 000 $ en argent comptant, ainsi que d’autres objets servant au trafic de drogues.

Le fentanyl est une drogue notamment en cause dans la hausse des surdoses à travers la province et qui peut entraîner des décès.

Selon le dernier bilan du Service des coroners de la Saskatchewan le 4 mai dernier, 138 décès sont liés à des surdoses depuis le début de l’année. Parmi ceux-ci, 22 se sont produits à Regina.