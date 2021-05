Les bruits mystérieux proviennent de la White Birch

La Ville est en mesure de confirmer que la source du bruit considéré comme anormal s'avère être une oscillation de basse fréquence causée par des évents de pompes à vide sur la toiture de l'usine de Papiers White Birch , indique le porte-parole David O'Brien.

La Ville de Québec enquêtait depuis depuis plusieurs semaines au sujet de bruits perceptibles principalement en fin de journée par des résidents de plusieurs quartiers centraux, dont Limoilou, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste et le Vieux-Québec.

Étonnamment, ce bruit de basse fréquence cause un battement acoustique qui se répercute sur une très longue distance lorsque le bruit ambiant est à son minimum en soirée et la nuit. La situation de la pandémie, où la circulation automobile et le bruit d'une ville animée étaient quasi inexistants en soirée, explique notamment pourquoi ce bruit qui est présent depuis des années et qui était masqué par la circulation et la vie urbaine [sont devenus] tout d'un coup perceptible , précise la Ville.

L'administration municipale indique que l'entreprise a été mise au courant de la situation et dit collaborer étroitement avec la White Birch [afin] que les correctifs soient apportés .

Plus de détails à venir