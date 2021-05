Un Ontarien porte plainte contre Postes Canada

Ça fait toute ma vie que je demeure à Pain Court et c’est normal et naturel de se présenter au comptoir du bureau de poste de Pain Court et de parler en français , explique-t-il.

M. Laprise indique être retourné quelques jours plus tard au même bureau de poste pour rendre du courrier qui ne lui était pas adressé et affirme s'être à nouveau trouvé face à l’employée unilingue anglais.

Il a alors décidé de faire valoir ses droits.

Je me suis juste reviré, je suis sorti du bureau de poste et j’ai immédiatement trouvé le formulaire pour tracer une plainte au Commissariat aux langues officielles , explique-t-il.

Ça fait 161 ans que le service en français au bureau de poste de Pain Court existe. Une citation de :Paul Laprise, résident de Pain Court

Un argument irrecevable

Contactée par Radio-Canada au sujet de la plainte de Paul Laprise, Postes Canada explique dans un courriel que l’entreprise est consciente du problème et qu’elle veut y remédier.

En avril, le bureau de poste de Pain Court a dû apporter des changements temporaires à son personnel pour pallier une absence imprévue. Il a dû trouver rapidement une solution à court terme afin d'offrir les services postaux sans interruption , peut-on lire dans le courriel.

Postes Canada est consciente de ses obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles et de son règlement. Elle poursuit ses efforts pour trouver une solution permettant de servir ses clients en tout temps dans les deux langues. Une citation de :Extrait du courriel de Postes Canada.

Un argumentaire que Gilles LeVasseur, professeur de droit et de gestion à l’Université d'Ottawa, ne juge pas très convaincant.

Ça, c’est le discours de rectitude politique d’une organisation qui dit qu’elle va essayer de trouver une solution. C’est le discours de vouloir dire aux gens : il y a un problème, on le comprend, on veut le travailler , explique-t-il.

Ce n’est pas acceptable parce qu’on ne donne pas de délai, on ne donne pas de réponse concrète. Puis, qu’est-ce qu’on fait pour l’individu ? Ses droits ont été bafoués. C'est comme si c’est correct, ça fait partie de la vie et on continue. Une citation de :Gilles LeVasseur, professeur de droit et de gestion à l’Université d’Ottawa.

M. LeVasseur dit comprendre et encourage l’attitude de Paul Laprise qui devrait, selon lui, être plus répandue au sein des communautés minoritaires.

Je trouve ça très beau de voir une personne qui se tient debout et n’a pas peur d’exiger un service en français. Les gens ne réalisent pas ce que ça veut dire de vivre dans une situation minoritaire. Il faut toujours être au rendez-vous et faire l'effort , précise-t-il.

Gilles LeVasseur souhaite que la direction et le conseil d'administration de Postes Canada répondent. Photo : Radio-Canada

Une question d’imputabilité

Gilles LeVasseur approuve d'autant plus la démarche de M. Laprise que nombre de francophones sont souvent épuisés par les longues procédures administratives inhérentes à la revendication de certains droits.

C’est tellement long administrativement qu’on n’est pas capable très souvent de le faire ou de vouloir le faire, puis on accepte de se faire servir dans la langue qui est devant nous autres, qui est l’anglais , explique-t-il.

Il faut encourager les gens à déposer des plaintes parce que justement c’est ce qui brasse la cage. Sinon on va accepter, puis on va tout perdre ce qu’on a comme acquis. Une citation de :Gilles LeVasseur, professeur de droit et de gestion à l’Université d’Ottawa.

S’il se félicite de la situation, M. LeVasseur trouve cependant dommage que les plaintes ne déclenchent trop souvent que des réponses administratives, et non des changements structurels.

Il faut, à un moment donné, qu’on pose les questions directement à la direction de Postes Canada. De toujours passer par les services administratifs, on ne rend pas imputable le conseil d'administration et la direction de l’organisme , explique-t-il.

C’est précisément parce qu’il espère voir des changements structurels durables se produire que Paul Laprise a décidé d’adresser ses griefs directement au Commissariat aux langues officielles et non pas à son bureau de poste local.

Je ne veux pas commencer à me battre avec le bureau de poste, je ne veux pas parler avec le personnel régional de Postes Canada qui est anglophone , explique-t-il.

Et d’ajouter à l'attention de la direction des Postes Canada.