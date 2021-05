Voie de contournement : des citoyens sceptiques envers l’échéancier accéléré

Au fédéral, on est à la fin de la session [parlementaire]. On est aussi à la veille d’élections fédérales, possiblement cet automne. Est-ce que c’est un bluff politique? , se questionne Robert Bellefleur au micro de l’émission Par ici l’info.

M. Bellefleur dit vouloir consulter cet échéancier accéléré, promis pour 2023, de ses propres yeux avant de se réjouir. La semaine dernière, ce n’était pas possible du tout , lance-t-il, en faisant référence à la sortie du CPCanadien Pacifique , la semaine dernière, qui jugeait que cet échéancier n’était pas réaliste dans les délais estimés.

À écouter : Robert Bellefleur à Par ici l'info

Le CPCanadien Pacifique soulignait que la seule solution réaliste pour arriver à compléter la voie de contournement en 2023 serait de commencer les travaux dès cet automne plutôt qu'au printemps 2022, comme prévu. Il mentionnait aussi que le gouvernement devait accepter tous les risques financiers liés au projet, selon lui.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Ottawa dit s'être entendu avec le Canadien Pacifique (CP) pour terminer le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic en 2023. Photo : Transport Canada

Inquiétudes sur l’acquisition des terrains

M. Bellefleur s’inquiète notamment du processus d’acquisition des terrains. Il y a des propriétaires qui sont touchés par ces [travaux]. Ce sont 46 propriétaires qui vont devoir céder leurs terrains. Ce sont des victimes collatérales de la tragédie. Dans quelles conditions vont-ils les céder? Est-ce qu’il y aura des processus de négociation de gré à gré? , demande Robert Bellefleur.

Un autre aspect qui inquiète ce dernier : le fait que du pétrole sera transporté sur cette voie de contournement. Est-ce qu’on va accepter que le pétrole passe en plein centre de notre parc industriel? , lance-t-il.

Nous, la population, c’est sûr qu’on ne veut plus de pétrole. Une citation de :Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens engagés pour la sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic

La mairesse de Lac-Mégantic soulagée

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, se dit pour sa part soulagée. On est heureux que l’entente soit enfin faite. C’est un pas crucial qui a été fait hier soir, se réjouit-elle. On sait qu’on doit rester vigilant. On va suivre le dossier de très près dans les prochains mois, jusqu’à la concrétisation complète.

Julie Morin admet toutefois qu’un projet comme celui-là nécessite beaucoup d’étapes.

Les citoyens ont besoin de réponses. Ils sont dans le doute depuis plusieurs années. Une citation de :Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

La mairesse aurait tout de même préféré que le dossier se règle plus rapidement. Je pense qu'il y avait des négociations importantes. Et d'une part et d'autre, tous les acteurs ont probablement fait des compromis pour que ce projet avance , croit-elle.

J'aurais voulu que ça soit avant. Mais là, ça doit avancer. Et c'est là-dessus qu'on devra mettre toute notre énergie , poursuit-elle.

Des discussions depuis plusieurs semaines

Selon Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre fédéral des Transports, des discussions étaient en cours avec le CPCanadien Pacifique depuis plusieurs semaines. L’entente survenue hier soir est une étape importante qui va nous permettre de aux prochaines étapes [...] notamment les plans et devis , explique-t-elle.

Dans les derniers mois, on a travaillé avec les Municipalités, on a fait aussi beaucoup d’études [notamment] d’évaluation environnementale, mais aussi les plans et devis pour l’acquisition des terrains, qui vont permettre la réalisation de cette voie de contournement. Une citation de :Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre fédéral des Transports

La construction de la voie de contournement débutera au printemps 2022, assure Soraya Martinez Ferrada. On est vraiment engagé dans ce calendrier, tout comme le Canadien Pacifique , souligne-t-elle.