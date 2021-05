La qualité sonore sur Spotify et Apple Music en voie d'être nettement améliorée

Apple Music et Spotify ont récemment annoncé qu’ils allaient offrir la diffusion en continu de fichiers audio avec compression sans perte (lossless compression), reconnus pour être plus fidèles au son original des enregistrements que les fichiers MP3 ou AAC. Est-ce que les mélomanes entendront réellement la différence?

Qu’est-ce que la compression sans perte?

La compression de données est l’opération informatique qui consiste à réduire drastiquement la taille des fichiers audio afin de faciliter leur partage et leur stockage. Les fichiers audio compressés sans perte se distinguent par leur fidélité à l’information d’origine, identique au bit près.

L’utilisation des fichiers MP3 ou AAC (Advanced Audio Coding) au début des années 2000 était tout indiqué, considérant la lenteur des connexions Internet et la taille restreinte des disques durs. Vingt ans plus tard, malgré l’avènement de la haute vitesse et du stockage plus spacieux, les plateformes de diffusion continuent d’en faire leur format de prédilection.

Avec l’introduction des fichiers compressés sans perte, les mélomanes pourront maintenant profiter d’une qualité audio supérieure, mais comme l’explique le site Mashable, l’expérience peut varier en fonction de plusieurs facteurs.

Une question de perception… et d’équipements audio

Selon Mashable, la perceptibilité de la différence entre les deux types de fichiers dépend de chaque personne – ses oreilles et les équipements audio qu’elle utilise – ainsi que de l'enregistrement original.

Comparons avec les téléviseurs : on peut aisément voir la différence entre une résolution de 720x480 pixels sur une télévision HD et une résolution 4K sur un téléviseur dernier cri. Mais si on augmente la résolution, jusqu’à 8K et plus, les différences seront de plus en plus subtiles.

En général, avec les fichiers audio compressés sans perte, les mélomanes devraient être en mesure d’entendre un son plus gros, plus rond et plus détaillé.

Apple introduira ses fichiers audio haute résolution en juin, d’abord avec un catalogue de 20 millions de chansons offertes, puis 75 millions d’ici la fin de l’année. Spotify n’a pas encore annoncé de date officielle de son côté.