Le manque de bornes de recharge freine les voitures électriques en Alberta

Si l’intérêt des Albertains pour les véhicules électriques est de plus en plus manifeste, le manque de stations de recharge vient jouer les trouble-fête.

Même si l’arrivée des véhicules électriques sur les routes albertaines ne s’est pas fait avec autant d'enthousiasme qu’ailleurs, ce type de véhicules attire tout de même plus de clients qu’il y a quelques années.

Malgré ce petit engouement, les propriétaires potentiels s’inquiètent de l'accès à un nombre suffisant de bornes de recharge pour avoir assez d'autonomie pour entreprendre de longs trajets.

Un défi constant

Les personnes qui possèdent déjà des voitures électriques disent, elles, faire face à ce défi régulièrement.

C’est le cas de Chandresh Patel, un habitant de Fort McMurray et travailleur de l’industrie du pétrole et du gaz qui possède le nouveau modèle Y du constructeur Tesla. Il dit adorer son moyen de locomotion et l’utiliser quotidiennement non loin de chez lui.

Chandresh et Sneha Patel souhaiteraient ne conduire que des véhicules électriques, mais pas avant qu'il y ait plus de bornes de recharge en Alberta. Photo : Photo envoyée par Chandresh Patel

J’ai aussi un autre véhicule classique pour les trajets plus longs vers le sud , affirme-t-il néanmoins, en précisant qu’il aimerait beaucoup passer au tout électrique.

Pour l'instant, il avoue que ce ne serait pas très pratique. Quand je conduis de Fort McMurray à Edmonton, ce que je fais régulièrement, il n’y a qu’une seule borne de recharge sur le trajet, à Athabasca , constate-t-il.

Le chargeur en question se trouve à l’écart de la route principale et marche lentement : le temps d’attente peut atteindre 3 heures.

Pour M. Patel, nul doute qu’un chargeur plus rapide ferait une vraie différence, puisque le temps d’attente pourrait être réduit à moins de 30 minutes. Ces installations ne courent pourtant pas les rues puisqu’on en compte une demi-douzaine sur les routes situées au nord, à l’est et à l’ouest d’Edmonton.

Andrew Batiuk, de l’Association des véhicules électriques de l'Alberta, croit que ce problème s’apparente à celui de la poule et de l'œuf.

Il affirme que ce type d’infrastructure coûte un certain prix et est difficile à mettre en place. Personne n’a envie d’investir dedans sans une bonne raison, croit-il, et cette raison est un marché florissant associé aux véhicules électriques.

En même temps, ces propriétaires potentiels veulent être en mesure de voyager et ne veulent pas acheter un véhicule avant d’être sûrs de pouvoir le faire , explique-t-il.

Plus de bornes dans l’avenir

Les entreprises qui opèrent les bornes de recharge semblent cependant avoir conscience que la demande et l'intérêt sont en croissance.

FLO possède actuellement 114 bornes de recharge publiques en Alberta, dont 26 rapides. Photo : Photo envoyée par Atco

Selon Michael Pelsoci, le directeur des ventes Ouest de la compagnie québécoise FLO, celle-ci a pour ambition de se développer davantage, notamment au nord de l’Alberta et sur la route 16.

Du côté de Suncor, qui possède Petro-Canada, impliquée dans le déploiement de ces dernières, un porte-parole admet que la compagnie se renseigne sur des lieux pour des opportunités futures.

La compagnie de gaz et d'électricité Atco, elle aussi impliquée dans le déploiement des stations de recharge en Alberta, affirme de son côté ne pas avoir de plans actuels pour étendre l’offre, mais dit pourtant explorer les opportunités que la province a à offrir.

Avec les informations de Scott Stevenson