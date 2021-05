La mairesse de Métis-sur-Mer s'excuse pour ses propos controversés

Jeudi, la mairesse a été cinglante à l’endroit des résidents francophones des Boules, affirmant qu’ils parlaient un très mauvais français.

J’ai blessé des citoyens et des citoyennes, admet-elle, et ce n’était vraiment pas mon but. J’ai été maladroite et j’ai fait un très mauvais choix de mots.

Je suis fière d’être une Métissienne et je suis fière de nos concitoyens et concitoyennes. Tout ce que je peux faire, c’est de m’excuser et de dire que je suis désolée.

J'ai toujours travaillé d’arrache-pied pour qu'on soit bien et qu’on ait de bons services. Je veux qu’on soit heureux à Métis-sur-Mer. C’est probablement la bévue de mon mandat. Une citation de :Carolle-Anne Dubé, mairesse de Métis-sur-Mer

L'hôtel de ville de Métis-sur-Mer Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

À la suite des déclarations de Mme Dubé, les membres du conseil municipal ont convoqué la mairesse à une rencontre et lui ont demandé de s'excuser. Ils ont refusé de nous accorder une entrevue à ce sujet, mais ont publié un communiqué.

On peut y lire : Les membres du conseil municipal de Métis-sur-Mer se dissocient des propos tenus par la mairesse concernant sa population francophone et nous en sommes profondément désolés. [...]