COVID-19 : hausse importante du nombre de contraventions en Ontario

Depuis le début de la pandémie, la Police provinciale a donné des contraventions en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence ou de Loi sur la réouverture de l'Ontario pour différentes infractions, comme les rassemblements illégaux, la présence prohibée dans un parc ou encore le non-respect des consignes sanitaires dans les commerces, par exemple.

Les statistiques de la PPO montrent que le nombre de contraventions a particulièrement augmenté entre le premier ordre de la province de rester à la maison (de janvier à mars 2021) et le second (d'avril à la mi-mai 2021).

Une autopatrouille de la PPO circule près du terrain de golf de Tillsonburg dans le sud-ouest de l'Ontario à la fin avril 2021. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Le nombre d'amendes, toutes infractions confondues, a ainsi doublé entre les deux périodes (voir tableau). La PPOPolice provinciale de l'Ontario n'a toutefois pu nous envoyer la ventilation de ses procès-verbaux par type d'infraction.

L'Association canadienne des libertés civiles ne se dit pas surprise. Sa directrice du programme de justice pénale, Abby Deshman, affirme que ces statistiques concordent avec celles que son organisation a relevées dans certaines régions de la province ou ailleurs au pays.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les amendes de la police ou de la santé publique ont augmenté en Ontario, particulièrement entre la première et la deuxième vague d'infections, mais à Ottawa et Toronto, c'est le contraire qui a été observé , explique-t-elle.

Des disparités régionales

Les statistiques de la PPOPolice provinciale de l'Ontario diffèrent effectivement de celles des différents corps de police que Radio-Canada a approchés pour son enquête.

Certains services sont plus précis dans leurs chiffres grâce au concours des bureaux de santé publique. C'est le cas de la Police régionale de York, qui a réalisé, en un an, 63 787 inspections.

Dans la région de York, une ligne téléphonique est à la disposition des citoyens pour rapporter des infractions aux mesures sanitaires dans leur quartier et faciliter le travail de la police et de la santé publique. Photo : Radio-Canada / Greg Ross/CBC News

Dans cette région, 1326 accusations ont été déposées à la suite de ces inspections contre des particuliers ou des entreprises pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires ou les ordonnances du gouvernement.

Outre les rassemblements illégaux, les infractions incluent dans cette région le non-respect des consignes de quarantaine et la présence à l'école d'un élève infecté ou issu d'une famille dont un membre était infecté.

Aucun commerce n'a toutefois été fermé sur le territoire après avoir été mis à l'amende une première fois.

La Police régionale de Peel a distribué le plus de procès-verbaux durant la période des fêtes de fin d'année. Photo : Radio-Canada

En date du 17 mai, la Police régionale de Peel a pour sa part donné 282 amendes et 35 avertissements en plus d'un an de pandémie.

Le nombre d'amendes y était constamment en baisse depuis mai 2020, ce qui pourrait signifier que les résidents avaient plus tendance à observer les mesures durant la troisième vague que durant la première.

Le nombre est ainsi passé de 83 en mai 2020 à 35 pour la période actuelle qui s'achève le 2 juin prochain. Il était plus élevé durant les fêtes de fin d'année avec 92 contraventions.

Lassitude ou excès de zèle?

Mme Deshman affirme que ces hausses ne signifient pas que les Ontariens ont fait preuve de plus d'insouciance ou de relâchement face à la crise ou qu'ils ont pris plus de risques par rapport à leur santé.

Cela montre que le gouvernement a fait de l'application des lois sur les mesures sanitaires une priorité au fur et à mesure que la province traversait la crise dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée. Une citation de :Abby Deshman, de l'Association canadienne des libertés civiles

Mme Deshman ajoute néanmoins qu'il n'est pas toujours utile de sévir en période de crise et qu'il existe d'autres moyens pour faire entendre raison à la population, comme la prévention, l'éducation et le soutien aux groupes défavorisés.

Abby Deshman est la directrice du programme de justice pénale de l'Association canadienne des libertés civiles. Elle travaille de près avec différentes communautés racisées. Photo : Radio-Canada

Il n'existe par ailleurs aucune corrélation scientifique, selon elle, entre la diminution du taux d'infection dans la population et la hausse des contraventions dans la province.

Mme Deshman préconise d'ailleurs des solutions basées sur la science, qui sont plus efficaces que les amendes selon elle, comme la fermeture des commerces non essentiels ou les ordonnances de rester à la maison.

Deux policiers de Toronto portant des masques arpentent le trottoir dans un quartier d'Etobicoke à la mi-mai 2021. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

À Toronto, la hausse des cas de COVID-19 entre les deux premières vagues ne correspond pas à la diminution des amendes imposées durant la même période, ce qui signifie que la Ville a réussi à surmonter la deuxième vague avec plus de mesures restrictives que punitives , dit-elle.

La police de Toronto n'avait pas envoyé ses chiffres avant la publication de notre enquête.

L'avocat-criminaliste Ari Goldkind confirme qu'il est ridicule de croire que le nombre d'infections a diminué à cause de la hausse du nombre de procès-verbaux. Il n'y a aucun lien, seule la vaccination permet de fléchir le nombre d'infections, d'hospitalisations ou de morts dans la province , déclare-t-il.

Ari Goldkind est avocat criminaliste de la défense dans la région torontoise. Photo : Radio-Canada

Me Goldkind reconnaît néanmoins que les contraventions peuvent avoir un effet dissuasif dans la population de façon générale.

Si la solliciteure générale de l'Ontario ordonne aux Ontariens de rester chez eux, la majorité d'entre eux va rester à la maison et cela aura sans doute des répercussions positives sur la propagation du virus dans les communautés. Une citation de :Ari Goldkind, avocat

Mme Deshman en est moins sûre. Une amende peut changer certaines habitudes, mais les chiffres montrent que la sévérité d'une punition a peu d'impact sur le comportement des gens , dit-elle.

Des pouvoirs discrétionnaires

Me Goldkind ajoute que les services de police font toujours usage d'une trop grande discrétion pour punir ceux qu'ils veulent bien sanctionner en suivant les ordres de leurs supérieurs.

Il ne croit pas par exemple qu'un père qui a joué dans un parc avec son enfant ait commis un crime lorsque les terrains de jeu étaient fermés. Pourtant, certains citoyens ont été mis à l'amende pour une telle transgression.

Il y a une grande différence entre jouer au frisbee avec son enfant et participer en pleine pandémie à une manifestation d'envergure contre le port du masque, la vaccination, le confinement ou Israël , confie-t-il.

La manifestation anti-Israël du 15 mai 2021 sur la place Nathan Phillips au centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

L'avocat se dit médusé de voir que la police n'a émis aucun constat d'infraction contre les manifestants pro-Palestiniens devant l'hôtel de ville de Toronto le 15 mai, alors que beaucoup d'entre eux ont violé, selon lui, les mesures sanitaires.

Il croit que les policiers ferment les yeux sur les rassemblements qui sont trop polarisés d'un point de vue émotif et politique.

La police de Toronto confirme dans un courriel qu'elle n'a émis aucun constat ce jour-là par rapport à la violation des consignes de santé publique.

Me Goldkind fait pourtant remarquer que la solliciteure générale avait demandé aux corps de police un mois et demi plus tôt de sévir contre les manifestants de tout crin, peu importe leur cause, pour éviter la propagation du virus.

La solliciteure générale de l'Ontario, Sylvia Jones Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Mme Deshman rappelle que le gouvernement Ford a dû faire marche arrière au début du printemps lorsqu'il a tenté d'accorder des pouvoirs spéciaux aux policiers de l'Ontario pour freiner la contamination par le virus.

Cette décision était anticonstitutionnelle... même certains chefs de police avaient fait savoir qu'ils refuseraient d'arrêter sur la voie publique des citoyens pour leur demander où ils allaient en période de confinement , dit-elle.

Elle ajoute que les ordres de la province étaient au début confus, compliqués ou trop vagues , ce qui a ouvert la porte à des dérapages.

Le premier ministre Doug Ford lors d'un point de presse le 30 avril 2021. Photo : CBC

Les policiers ont dû interpréter à leur façon les directives selon leurs priorités... nous sommes toujours inquiets au sujet de leurs pouvoirs discrétionnaires par rapport au fait que des communautés racisées ont été plus ciblées que d'autres , déclare-t-elle.

Réactions de la province

Le porte-parole du ministère du Solliciteur général, Brent Ross, n'a pas répondu précisément à nos questions. Le gouvernement a pris des décisions ayant pour objectif d'enrayer la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé et le bien-être des Ontariens , écrit-il dans un courriel.

Les mesures que le gouvernement a mises en place sont fondées sur les avis de la santé publique et sur le fait qu'il était urgent et essentiel que les Ontariens restent à la maison chaque fois que possible. Une citation de :Brent Ross, porte-parole du ministère du Solliciteur général de l'Ontario

M. Ross se dit en outre rassuré que la majorité des Ontariens aient suivi les mesures de confinement. En cas contraire, nous sommes convaincus que les corps de police utilisent leur discrétion pour faire appliquer la loi , conclut-il.

L'Association canadienne des libertés civiles appelle à nouveau les policiers à faire preuve de plus de retenue.

Procès et recours judiciaires

Ari Goldkind affirme que certaines contraventions étaient justifiées et qu'il sera difficile de les contester devant une cour municipale. Ceux qui ont organisé des fêtes privées à la maison n'ont que ce qu'ils méritent, selon lui.

Il pense néanmoins que d'autres citoyens sanctionnés gagneront leur cause, en prouvant que leur amende était complètement arbitraire et illégale .

Mme Deshman ajoute que tous les citoyens ont le droit de faire valoir leurs droits s'ils estiment avoir été traités injustement. Il reviendra au procureur de prouver que vous participiez à un événement illégal , dit-elle.

La Cour divisionnaire de l'Ontario a déjà été sollicitée depuis le début de la pandémie par des groupes qui remettaient en cause la légalité des ordonnances de la province. Photo : Radio-Canada / Turgut Yeter

Il existe aussi un autre moyen de contester une amende en participant à un recours judiciaire devant un tribunal de plus haute instance. Il s'agit de contester la constitutionnalité des lois sur les mesures sanitaires d'urgence et de faire annuler, en cas de victoire, l'amende en question , explique Mme Deshman.

Ce sera le cas pour trois organisations religieuses qui ont saisi les tribunaux à l'automne en évoquant la liberté de religion après avoir tenu des rassemblements jugés illégaux dans des églises de l'Ontario plus tôt cette année.

L'établissement Church of God est connu pour avoir bravé dans le passé les convenances sanitaires. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Me Goldkind affirme néanmoins que ce genre de recours est long, compliqué, onéreux et qu'il n'est pas à la portée du simple citoyen. Il est toujours possible d'évoquer la Charte, même devant une cour municipale , rappelle-t-il.

Qu'à cela ne tienne, Abby Deshman dit espérer que le gouvernement soit conciliant et proactif et qu'il abandonne certains procès-verbaux lorsque la situation reviendra à la normale. Est-il raisonnable de poursuivre des citoyens pour des amendes qui ont été imposées dans des circonstances exceptionnelles? , s'interroge-t-elle.