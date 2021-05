Un retour à la chanson pour Kathleen

Toi maman a été écrite et composée par l’interprète, ainsi que réalisée par Chris Gagnon et endisquée avec MFM Records. Kathleen Sergerie planche présentement sur la production d’un quatrième album en carrière.

Je remercie mes fans d'être aussi patients, mais ça s'en vient. Depuis le spectacle auquel j'ai participé avec Patrice Michaud en 2017 à Cap-Chat, j'ai vraiment repris le goût de faire de la musique et de produire du nouveau matériel , a confié la chanteuse originaire de cette ville de la Gaspésie, en entrevue à L’Avantage gaspésien. (Nouvelle fenêtre)

Figure phare de la scène artistique des années 1990, Kathleen a sorti trois albums sur étiquette Sony Music Canada. Avec Kathleen (1991), Ça va bien (1993) et Cette fille-là (1996), la chanteuse a vendu au fil des ans plus 190 000 albums.

Le 28 mai 2020, Kathleen Sergerie a repris son succès Ça va bien en le baptisant plutôt Ça va bien aller, et en a profité pour faire une prestation vidéo aux côtés d'artistes de son entourage. On pouvait entre autres retrouver Nathalie Simard, Marie Denise Pelletier et Marie-Élaine Thibert.