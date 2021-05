Gala Industrie Trille Or : Mehdi Cayenne récolte trois prix

Mehdi Cayenne a dominé la première des deux soirées de remise des Trille Or, présentée virtuellement vendredi. L’auteur-compositeur-interprète, qui a grandi à Ottawa, a raflé trois prix. Il est suivi de près par le Franco-Ontarien Fred Levac, la Fransaskoise Anique Granger et la Franco-Manitobaine Rayannah, qui ont récolté deux statuettes chacun.

L’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) a remis à Mehdi Cayenne les prix Export Ontario et Coup de cœur des médias, ainsi que celui du meilleur vidéoclip pour Croque-Pomme.

Le compositeur originaire de Saint-Bernardin Fred Levac a remporté le Trille Or couronnant sa réalisation et ses arrangements pour la bande sonore de la télésérie Eaux turbulentes, de même que celui de la prise de son et du mixage pour l’album Bastion, de Ponteix.

Rayannah a mis la main sur les Trille Or Export Ouest et de l’artiste solo pop, et Anique Granger a été récompensée en tant qu’artiste folk/roots/trad, ainsi que pour son initiative artistique Le ruban de la cassette.

De leur côté, Mélissa Ouimet et Damien Robitaille se sont démarqués respectivement pour le meilleur spectacle en ligne et pour la meilleure présence web.

Quant à la Néo-Brunswickoise Caroline Savoie, elle a été couronnée dans la catégorie Export Acadie.

Louis Venne, Jacobus et Jean Cloutier récompensés

Dans le style rock/alternatif, l’artiste solo des Trille Or est Louis Venne, qui a vécu à Ottawa pendant son adolescence.

En hip-hop/rap, Jacobus, membre de Radio Radio qui a quitté l’Acadie pour s’établir à Hawkesbury, est ressorti gagnant.

Enfin, la statuette de l’artiste solo dans la catégorie jazz sera bientôt livrée dans le quartier ottavien de Vanier, chez le saxophoniste et compositeur Jean Cloutier.

Les autres prix remis dans le cadre du Gala Industrie : Conception visuelle : LeFloFranco et Agung Yuwanda, pour la pochette de Force inhérente

Entreprise : la maison de production PB5, d’Ottawa

Meilleure émission musicale : Balade, de la maison de production Machine Gum, de Toronto

De plus, le prix Bâtisseur Paul Demers a été remis à titre posthume à Jean Malavoy, leader francophone ottavien décédé l’automne dernier.

En tout, 19 prix ont été remis à des artistes franco-canadiens de l’extérieur du Québec, dans le cadre de ce Gala Industrie.

Dix prix additionnels seront remis au Gala Trille Or, le 19 juin, incluant ceux dans les catégories Album, Artiste solo, Découverte et Chanson primée. L'événement sera diffusé en direct sur les ondes d’Unis TV, à compter de 20 h.