Retombée des nouveaux cas de COVID-19 en Estrie

Sherbrooke, La Pommeraie et Memphrémagog sont les trois secteurs rapportant le plus de nouveaux cas.

Actuellement, il y a 394 cas actifs à travers la région. Avec respectivement 85 et 51 cas actifs, le Granit et Coaticook sont encore les deux régions avec les taux de cas actifs pour 100 000 habitants les plus élevés au Québec.

Aucun décès ne vient alourdir le bilan. Le total de morts liés à la COVID-19 reste à 345.

Une personne de plus est hospitalisée en raison du coronavirus depuis la veille. Il y a actuellement 28 personnes dans un lit de soins courte durée, et 4 personnes à l'unité de soins intensifs.

Les cas confirmés de variants n'ont pas augmenté depuis la veille. La région recense toujours 92 cas de variant de la souche du Royaume-Uni, 15 du Brésil et un du Nigéria.