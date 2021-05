Que doivent savoir les voyageurs avant de se rendre à l’Î.-P.-É. cet été ?

Le plan de réouverture des frontières, présenté jeudi, s’ajoute à d’autres mesures annoncées au début du mois de mai.

Les résidents de l’Atlantique

Les résidents saisonniers de l’Île-du-Prince-Édouard provenant des provinces de l'Atlantique seront autorisés à entrer dans la province à compter du 8 juin.

Les membres de la famille d'Insulaires et les Canadiens désirant habiter à l'île de façon permanente pourront traverser la frontière, mais ils devront obtenir une approbation d'entrée et effectuer une quarantaine de 14 jours, et ce, même s'ils sont déjà vaccinés.