Plus d’argent pour les restaurateurs, moins pour les applications de livraison

La province a annoncé mercredi une limite des frais prélevés par les entreprises de commande et de livraison telles Uber Eats, DoorDash et SkipThe Dishes.

Le plafond imposé sur les frais de livraison est de 15 % et celui des frais des commandes pour emporter est de 10 %.

John Scott, copropriétaire du restaurant Steak and Stein d’Halifax, espère que cette mesure aidera son entreprise à remonter la pente.

Quand tu perds de l’argent à faire livrer tes repas par des entreprises tierces de livraison, ça devient très frustrant de faire des affaires , déplore-t-il.

Avant la pandémie, seulement 5 % de ces commandes passaient par ces applications, mais dans la dernière année, la demande a explosé.

Aujourd’hui, les commandes par application représentent entre 50 et 75 % de mon chiffre d'affaires quand notre restaurant est fermé au public , explique John Scott. Et c’est entre 25 et 30 % quand on est ouvert .

John Scott copropriétaire du restaurant Steak and Stein d'Halifax est entouré de son équipe de cuisiniers. Le coût des services de livraison a grugé dans ses profits depuis le début de la pandémie. Photo : Facebook/Steak and Stein Family Restaurant

Une aide importante pour une industrie en crise

Le plafond imposé par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse devrait faire bouger les choses, selon Luc Erjavec, vice-président en Atlantique de Restaurants Canada.

Ça va remettre des milliers de dollars dans les poches des restaurateurs à un moment où la plupart d’entre eux essuient de lourdes pertes, accumulent des dettes et tentent de survivre.

La nouvelle limite représente jusqu’à la moitié des frais jusqu'ici imposés à certains restaurateurs d’Halifax par ces entreprises tierces.

Cindy Wheatley, propriétaire de Boneheads BBQ, au centre-ville d'Halifax, nourrit elle aussi beaucoup d'espoir vis-à-vis de cette mesure.

La marge de profit en ce moment est tellement mince, quand en plus les applications de livraisons réclament jusqu’à 30 % du prix d'une commande, ça fait mal. On ne fait pas d’argent sur ces commandes-là! expose-t-elle.

La propriétaire de Boneheads BBQ dit que certaines des entreprises tierces réclament des frais allant jusqu'à 30 %. Le plafond imposé par la province est maintenant de 15 % sur les livraisons. Photo : Facebook/Boneheads BBQ

Les entreprises de livraison se conforment

La ville d'Halifax peut compter sur un service local de livraison, le Hali Hub, qui réclame des frais près de trois fois moindres. Le service comprend 40 livreurs qui desservent toute la municipalité régionale.

Le gérant, Brian Macdonald, affirme qu'il réussit à faire un profit même avec des frais de 9 %. On savait que pour que les restaurants survivent à la pandémie, il fallait offrir la livraison des repas à un prix qui convient aux restaurateurs.

Les entreprises SkipThe Dishes et DoorDash ont communiqué par courriel leur déception de ne pas avoir été consultées avant que le plafond de frais ne soit imposé.

De son côté, Uber Eats entend respecter les limites établies par la province.

L’entreprise souligne tout de même qu’elle a hâte, comme la plupart des restaurateurs, de voir toutes les restrictions sanitaires levées.