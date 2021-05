Un taux de vaccination de plus de 80 % prévu au début juin dans la région

La proportion de la population bas-laurentienne ayant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 devrait atteindre plus de 80 % au début juin, selon les prévisions du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Le taux de vaccination atteint présentement 59,6 % au Bas-Saint-Laurent, alors que la moyenne québécoise se situe à 58,1 %.

Selon la responsable de la campagne de vaccination dans la région, Murielle Therrien, plus de 128 910 premières doses et 10 053 deuxièmes doses ont été administrées au Bas-Saint-Laurent jusqu'à maintenant.

Un peu plus de 8800 doses ont aussi été administrées en pharmacie dans la région.

Taux de vaccination au Bas-Saint-Laurent 70 ans et plus : 93 % 60-64 ans : 81 % 35 ans et plus : 75 %

Le taux de vaccination dépasse les 75 % chez les 35 ans plus.

Chez les plus jeunes, plus de 60 % des 18 ans et plus ont reçu une première dose ou ont pris rendez-vous pour la recevoir dans les prochains jours.

On les invite à prendre rendez-vous pour se faire vacciner , a souligné Mme Therrien, en conférence de presse vendredi matin.

Elle a aussi mentionné que des cliniques sans rendez-vous pourraient être mises en place pour la population générale après que la vaccination en milieu scolaire sera terminée, pour écouler les doses restantes.

Deuxième dose de vaccin AstraZeneca

Les personnes de 55 à 79 ans qui ont reçu une première dose de vaccin AstraZeneca auront le choix à savoir si elles souhaitent recevoir une deuxième dose de ce vaccin ou d'un autre vaccin comme de ceux de Moderna ou de Pfizer BioNTech.

Selon Mme Therrien, environ 14 000 personnes ont reçu une dose de vaccin AstraZeneca dans la région. Elle ajoute que le Bas-Saint-Laurent a reçu 2800 doses de vaccin AstraZeneca récemment et qu'elle ignore encore quand la région en recevra d'autres.

Les 370 premières personnes à avoir reçu une première dose de vaccin AstraZeneca dans la région, la semaine du 8 mars, seront contactées par téléphone pour savoir si elles souhaitent recevoir une deuxième dose de ce vaccin.

Les autres doses seront rendues disponibles lors de cliniques dans rendez-vous.

Les personnes qui ont reçu une première dose de vaccin AstraZeneca auront le choix de recevoir une seconde dose de ce vaccin ou d'un autre vaccin (archives). Photo : CBC / Evan Mitsui

Murielle Therrien souligne toutefois que seules ces personnes pourront recevoir une dose de ce vaccin qui ne sera donc plus accessible à ceux qui désirent recevoir une première dose.

La responsable de la campagne de vaccination dans la région explique que cette décision repose sur une question d’arrivages et non d’efficacité du vaccin.

Les 12-17 ans bientôt vaccinés

Murielle Therrien a par ailleurs souligné le fait que la vaccination s'amorcera dans les semaines du 7 et du 14 juin pour les adolescents.

Environ 11 500 jeunes font partie de la tranche d'âge des 12-17 ans dans la région.

La vaccination se fera directement à l'école ou dans les sites de vaccination de masse, avec un transport par autobus scolaire.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique aussi qu'il est possible de prendre un rendez-vous le soir ou la fin de semaine pour les jeunes en se rendant sur le site web Québec.ca/vaccinCOVID  (Nouvelle fenêtre) ou en composant le 1 877 644-4545

Les jeunes de 12 à 13 ans devront obtenir le consentement de leurs parents avant d'être vaccinés et ils devront être accompagnés par un parent ou par un tuteur s'ils se rendent par eux-mêmes sur un site de vaccination de masse.

Les adolescents de 14 ans et plus peuvent accorder eux-mêmes leur consentement à la vaccination.

Les élèves des plus petites écoles qui souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19 pourront se faire transporter en autobus scolaire vers les sites de vaccination de masse (archives). Photo : CBC / Brian Higgins

Par communiqué, le Centre de services scolaires des Phares précise que les parents doivent répondre à un sondage pour faire connaître leur intérêt à faire vacciner leur adolescent en milieu scolaire. La réponse à ce sondage doit être transmise au Centre de services scolaires avant le 31 mai à midi.

Les jeunes doivent recevoir le vaccin de Pfizer BioNTech, puisqu'il s'agit du seul à avoir été autorisé pour les adolescents au Canada.

Le gouvernement du Québec souhaite que les jeunes aient reçu leurs deux doses de vaccin avant la prochaine rentrée scolaire, à l'automne.

