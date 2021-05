COVID-19 : 1273 nouveaux cas et 14 décès en Ontario

Parmi les 1273 nouveaux cas confirmés de COVID-19 en Ontario vendredi, Toronto en a 269, suivie de la région de Peel qui recense 268 infections.

Parmi les autres régions les plus touchées : Ottawa (+101), Hamilton (+78) et Durham (+72), York (+56), Niagara (+55) et Halton (+51).

Il y a 14 morts de plus, portant le bilan à 8711 depuis le début de la pandémie.

Près de 40 900 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Vaccination

Vendredi matin, la province a annoncé qu'elle raccourcirait l'intervalle entre les deux doses de vaccin, à commencer par les 80 ans et plus qui pourront prendre rendez-vous dès lundi pour leur rappel.

Au cours des dernières 24 heures, 159 775 doses ont été administrées en Ontario.

Près de 625 000 Ontariens ont reçu les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation.

Hospitalisations

Il y a 1023 hospitalisations, selon le bilan de vendredi, soit 49 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 645 (-5)

Nombre de patients sous respirateur : 458 (+6)

