Ce qu'on veut dire, c'est qu'ici c'est chez nous , a lancé la solidaire Catherine Dorion, au nom d'une vingtaine de conseils de quartier et groupes citoyens, lors d'une conférence de presse vendredi à l’îlot Fleurie.

Le lieu de la conférence de presse n'est pas anodin, selon Mme Dorion. Le terrain vague, situé sous une autoroute abandonnée en plein quartier Saint-Roch, représente le symbole d'une tentative échouée de développement urbain par la construction de grands projets autoroutiers.

Intervention artistique de l'artiste Wartin Pantois à l'Îlot Fleurie. Photo : Courtoisie: Wartin Pantois

Les opposants soulignent que les quartiers centraux, dont Saint-Roch et Limoilou, ont mis du temps avant de se développer et former un tissu urbain depuis les années 60. Le troisième lien viendrait anéantir ces efforts, déplore Catherine Dorion.

Je sais qu'il y a du monde qui essaie de faire du cash en nous passant un tunnel dans le corps, mais il y a du monde qui vit ici , ajoute la députée.

Le message qu'on veut lancer aujourd'hui c'est que la mobilisation va être féroce. On va être là, ça va grandir, on va parler à tout le monde autour, on va s'agiter, on va consulter nos citoyens et leur expliquer ce qu'ils peuvent faire. Une citation de :Catherine Dorion, députée de Taschereau

Catherine Dorion prévoit une lutte citoyenne sans précédent si le projet continue d'être dans les cartons, malgré l'opposition. Le centre-ville de Québec a déjà joué là-dedans. Ce n'est pas vrai qu'on va se le faire refaire une deuxième fois , conclut-elle.

Six conseils de quartier

Les conseils de quartier de Saint-Roch, Lairet, Vieux-Limoilou, Maizeret, Montcalm et Saint-Sauveur font aussi partie de cette opposition. Nous sommes préoccupés par la menace que représente ce troisième lien sur la qualité de vie et la qualité de l'air , fait valoir leur porte-parole, Marie-Hélène Deshaies.

Nos quartiers, c'est avant tout un milieu de vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ces milieux de vie sont déjà saturés par des industries et des liens autoroutiers , croit Mme Deshaies.

La création d'un troisième lien viendrait briser les efforts faits dans les dernières années pour améliorer l'environnement des quartiers, selon elle.

Construire des logements

Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur promet lui aussi de faire partie de la lutte. Une des premières luttes du comité, c'était justement contre l'implantation de nouvelles autoroutes dans le quartier , rappelle Dominique Sacy, animateur-coordonnateur au comité de citoyens.

Si dans les années 1970 on trouvait déjà que les projets autoroutiers étaient passéistes, on vous laisse imaginer notre position , ajoute-t-il.

Il croit que l'argent du troisième lien devrait être redistribué dans le développement de logements abordables.

On reçoit jour après jour des appels de locataires qui subissent des évictions, des hausses abusives, des citoyens et citoyennes qui habitent depuis toujours dans le quartier Saint-Sauveur et qui ne réussissent plus à trouver des logements abordables.

10 minutes entre Québec et Lévis

Le gouvernement du Québec estime que le projet de tunnel entre Québec et Lévis permettra une mobilité entre les deux centres-villes en moins de 10 minutes.

Le tunnel prévoit deux voies de circulation sur deux étages. Deux de ces voies seront réservées aux autobus électriques et seront éventuellement ouvertes par moment au covoiturage.

Le tunnel de 19,4 m de diamètre permettra l’aménagement de six voies de circulation sur deux étages. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement Legault évalue qu'environ 50 000 véhicules par jour circuleront dans le tunnel. En guise de comparaison, 120 000 passent quotidiennement par le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.