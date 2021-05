L'Ontario réduit les délais pour la 2e dose du vaccin

Les personnes âgées de 80 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour leur deuxième injection de vaccin contre la COVID-19 dès lundi. Dans le même temps, l'Ontario réduit l'intervalle entre la première et la deuxième dose à 28 jours pour les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, « si l'approvisionnement le permet ».