Des alertes d’inondations en vigueur dans le Sud-Ouest

Des alertes d'inondations sont en vigueur pour les rives des lacs Érié, Sainte-Claire et de la rivière Détroit ainsi que l'île Pelée dans les régions de Windsor-Essex et de Chatham-Kent en raison des vents forts.

Selon l'Office de protection de la nature de la région d'Essex, la vitesse du vent pourrait atteindre environ 50 km/h avec des rafales jusqu'à 70 km/h sur l'eau vendredi après-midi.

Avec ces conditions prévues, il est possible que les vagues atteignent plus de deux mètres dans le lac Érié et jusqu'à un mètre dans le lac Sainte-Claire , indique l'office dans un communiqué.

C'est le littoral entre le port Wheatley et le parc national de la Pointe-Pelée qui est la principale zone de préoccupation pour les vagues et les inondations, selon l'agence environnementale. Mais les niveaux d'eau pourraient également augmenter sur la rivière Détroit.

L'Office de protection de la nature de la Lower Thames Valley a également publié une alerte aux inondations, précisant qu'un avertissement de coup de vent est aussi en vigueur pour la partie ouest du lac Érié.

Les zones littorales orientées vers l'est du lac Érié et de la baie Rondeau sont susceptibles de faire face à des inondations vendredi et samedi, tout comme Shrewsbury et le côté de la baie d'Erieau. Les rivages le long du chemin Rose Beach et les environs de Wheatley pourraient par ailleurs subir des dommages et de l'érosion, selon l'office.

Les responsables des deux agences environnementales appellent le public à la prudence et demandent d'éviter les zones inondables.

Les alertes sont en vigueur jusqu'à dimanche 8 h.