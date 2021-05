Les commentaires de Brian Pallister sur les patients à l'hôpital suscitent l'indignation

Mieke Ruth van Ineveld, une Manitobaine de 26 ans qui a contracté la COVID-19 avant de pouvoir se faire vacciner, trouve frustrants les commentaires du premier ministre sur la vaccination et les tests de dépistage.

Lorsque la maladie de Mme van Ineveld s'est déclarée au début du mois, tout s'est passé très vite. Elle était au travail et a commencé à se sentir essoufflée.

Tout allait bien avant le travail et trois heures plus tard, je ne pouvais plus respirer , déclare-t-elle.

À ce jour, elle ne sait toujours pas comment elle a attrapé le coronavirus. Elle dit qu’elle a toujours porté un masque lorsqu’il le fallait, qu’elle se désinfecte régulièrement les mains et qu’elle a limité ses contacts, surtout en dehors du restaurant où elle travaille.

C'est pourquoi certains des commentaires de Brian Pallister lors d'une conférence de presse en début de semaine lui ont déplu.

Je ressens de la frustration, de la déception, du ressentiment. Il me semble si évident qu'ils ne font que déplacer la responsabilité , mentionne-t-elle.

Des propos controversés

Lors d'une conférence de presse mardi, le premier ministre a déclaré que de nombreux Manitobains ont choisi de ne pas obéir aux ordres de la santé publique et sont ensuite tombés malades.

Il a également dit qu'il y avait des gens qui ne prenaient pas le temps de se faire vacciner ou de passer des tests.

Le premier ministre manitobain, Brian Pallister, a reconnu jeudi que plusieurs personnes avaient contesté ses commentaires et que la situation était délicate. Photo : Radio-Canada

Jeudi, M. Pallister a reconnu que certains avaient mal reçu ses commentaires. Dès l'instant où j'ai été dur avec les personnes qui désobéissaient aux règles, on m'a soudainement accusé de rejeter la faute sur les personnes atteintes de la COVID-19 , a-t-il affirmé.

Pas le temps pour un test de dépistage

Mme van Ineveld dit avoir découvert qu'elle était atteinte de la COVID-19 deux jours avant son rendez-vous pour se faire vacciner, et que les experts en santé lui ont dit de se rendre à l'hôpital avant même qu'elle ait la possibilité de se faire tester.

Ils ont estimé que j'aurais dû me rendre à l'hôpital la veille, lorsque je n'arrivais pas à respirer au travail , affirme Mme van Ineveld, qui a subi un prélèvement de dépistage de la COVID-19 alors qu'elle se trouvait aux urgences.

La honte, un frein au dépistage

Selon une professeure de l'Université du Manitoba spécialisée dans la communication des risques en santé, Michelle Driedger, la honte peut dissuader les personnes de se faire tester.

Les gens peuvent avoir peur d'être accusés. S’ils ont fait une erreur de jugement ou s'ils n'ont pas suivi les directives aussi strictement qu'ils le devraient, ils ne veulent pas avoir de problèmes. Une citation de :Michelle Driedger, professeure en santé communautaire à l'Université du Manitoba

Michelle Driedger, professeure en santé communautaire à l'Université du Manitoba, affirme que la crainte d'être accusés pour une erreur de jugement pourrait décourager les gens de se soumettre au test de dépistage de la COVID-19. Photo : Michelle Driedger

Selon Mme Driedger, il est important que les gens se sentent à l'aise pour qu'ils ne cachent pas d'informations aux traceurs de contacts ou aux responsables de la santé publique.

Elle affirme par ailleurs qu'être plus transparent quant aux raisons derrière les décisions prises est un bon moyen pour un gouvernement de communiquer des messages au public sur la pandémie. Elle cite l’exemple de la Colombie-Britannique, où la modélisation épidémiologique et mathématique a été diffusée plus régulièrement qu’au Manitoba.

La province devrait assumer sa responsabilité

Mme van Ineveld dit que plutôt que d'utiliser le blâme, la province devrait assumer ses responsabilités.

Elle fait remarquer que plusieurs médecins avaient réclamé davantage de restrictions avant que la province ne resserre les mesures de santé publique ce mois-ci.

Par ailleurs, Mieke Ruth van Ineveld souhaiterait que les congés de maladie soient plus généreux afin que les gens puissent rester chez eux lorsqu'il est trop risqué d'aller travailler.

En tant que société, nous devrions prendre soin de tout le monde .

