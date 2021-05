L’Est-du-Québec fébrile alors que le déconfinement s'amorce

Le plan de déconfinement progressif élaboré par le gouvernement du Québec s'amorce enfin et s'étalera jusqu’à la fin août. La mesure du couvre-feu, qui était en vigueur depuis plus de quatre mois, est abolie dès maintenant.

Partout dans la province, les petits rassemblements sont dorénavant permis sur les terrains privés extérieurs.

Les terrasses des restaurants sont maintenant accessibles.

Les déplacements entre les régions sont aussi à nouveau autorisés, tandis que les spectacles peuvent reprendre dans les grandes salles et les stades extérieurs qui disposent de places assignées.

Premières mesures applicables en mai Retrait du couvre-feu

Ouverture des terrasses extérieures des restaurants

Rassemblements permis sur les terrains privés extérieurs (Maximum de huit personnes provenant de résidences différentes ou les occupants de deux résidences différentes)

(Maximum de huit personnes provenant de résidences différentes ou les occupants de deux résidences différentes) Levée des interdictions de déplacements

Reprise des événements devant un auditoire maximal de 2500 personnes



Source : gouvernement du Québec

Le déconfinement franchira une autre étape importante au Bas-Saint-Laurent lundi, puisque les quatre MRC de l’est du Bas-Saint-Laurent passeront au palier d’alerte orange, comme la majorité des autres régions du Québec. Les quatre MRC de l'ouest de la région resteront cependant au palier rouge.

La Gaspésie demeure au palier jaune. Elle y est passée depuis le 26 mars.

La Côte-Nord, quant à elle, est passée du palier orange au jaune lundi dernier.

Grand soulagement

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, dit éprouver un grand soulagement face à cette première étape de déconfinement.

La levée des interdictions de déplacement sur la Côte-Nord va faire le plus grand bien. Une citation de :Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Le député de René Lévesque, Martin Ouellet (archives) Photo : Francis Vachon/Parti québécois

Ces changements ouvrent la porte à une reprise du côté de l’industrie touristique. Mais, il faut continuer à adopter les mêmes mesures , prévient Martin Ouellet. Les gens respectent les mesures ailleurs au Québec et je m’attends aux mêmes précautions de la part des gens qui vont venir en région. Personne ne veut basculer dans une autre zone avec plus de restrictions.

Enthousiasme et anxiété dans le domaine de la restauration

À Rimouski comme ailleurs, les restaurateurs anticipent ce retour à la normale avec un enthousiasme mêlé d’appréhension en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

Chez Pâtisseries et gourmandises d'Olivier, par exemple, la clientèle est appelée à découvrir une nouvelle terrasse à l'arrière du commerce qui s'est maintenue à flot grâce aux commandes pour emporter durant la pandémie.

La copropriétaire de la Pâtisserie, Sandrine Duplessy croit que les clients seront au rendez-vous.

C'est de pouvoir socialiser, de retrouver notre clientèle et d’avoir un contact direct , décrit-elle.

Prendre soin des gens, c'est ça qui nous motive [...] je pense que ça manquait à tout le monde. Une citation de :Sandrine Duplessy, copropriétaire de Pâtisseries et gourmandises d'Olivier

Toutefois, ce qu'elle redoute le plus, c'est la pénurie de main-d'œuvre. La pâtisserie courtise les travailleurs des grands centres en quête d'un emploi, elle offre aussi des horaires de jours et des plateaux de travail climatisés tout en vantant la qualité de vie en région.

La terrasse de la microbrasserie Le Bien Le Malt, à Rimouski (archives) Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

De leur côté, le Presse Café et la Microbrasserie Le Bien, le Malt ont installé une terrasse à l'extérieur pour se plier aux nouvelles consignes du gouvernement.

Lundi, ils seront en mesure d'accueillir deux clients par table dans leurs salles à manger respectives. Même si les règles sanitaires demeurent strictes, les restaurateurs ont hâte de voir leurs établissements redevenir un lieu de rencontre et de socialisation. Ils espèrent que les masques vont tomber, une fois pour toutes.

Pour l’instant, ça donne un vent de liberté, un vent d’optimisme. Une citation de :Junior Ouellet, gérant de la microbrasserie Le Bien, le Malt

Cet espoir d’un retour à une vie normale s'accompagne quand même d’un sentiment d’anxiété généré par la peur de ne pas trouver tout le personnel et les liquidités nécessaires au bon roulement des entreprises.

Le beau temps encourage les Rimouskois à sortir pour profiter de leur centre-ville. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Plusieurs intervenants, dont François Meunier, ‎vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association restauration Québec, estiment que les programmes d'aide pour le secteur devraient être maintenus.

Il mentionne que la pandémie aura forcé la fermeture de plus de 2800 établissements au Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, 77 établissements ont cessé leurs activités entre février 2020 et janvier 2021 , précise-t-il. Un peu plus de 13 % des joueurs ont disparu, mais ils vont peut-être revenir et bénéficier de meilleures conditions comme un loyer moins cher.

François Meunier estime qu'il manque actuellement entre 13 000 et 15 000 travailleurs dans les domaines de la restauration et de l'hébergement au Québec.