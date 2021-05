Les terrasses de Québec revivent enfin!

En zone rouge, comme c'est toujours le cas à Québec, les restaurants peuvent accueillir sur leurs terrasses les membres d'une même bulle, ou deux adultes en compagnie d'enfants mineurs issus de résidences différentes.

Les restaurateurs sont fébriles. Ils ont bon espoir que cette fois est la bonne, eux qui ont vécu d'importants défis depuis plus d'un an, dont trois fermetures forcées en raison des mesures sanitaires.

Il est temps de réouvrir ces bonnes vieilles portes ! se réjouit la Microbrasserie artisanale Griendel via Facebook. Une dizaine de tables y seront accessibles dès 15 h, vendredi.

Selon la météo, la tenue vestimentaire suggérée et un jeans avec ton p'tit jacket de printemps préféré ajoute le restaurant Albacore, qui a pignon sur rue sur la côte d'Abraham. La terrasse sera accessible à 16 h.

Nous avons hâte de vous retrouver , écrit le resto-bar Le Commandant, à L'Ancienne-Lorette, qui ouvrira aussi sa terrasse vendredi.

On a très hâte, tout est prêt, et il est déjà possible de réserver [...] sur la terasse , écrit aussi le restaurant Côtes à Côtes, dans le Vieux-Québec.

La très grande majorité des restaurants invitent leur client à réserver avant de se présenter, étant donné que les places sont une denrée rare

Plus de détails à venir