Le Conseil scolaire acadien en Nouvelle-Écosse souffle 25 bougies

Son directeur général actuel, Michel Comeau, allait à l'école bien avant que le gouvernement établisse l’organisme, et il avait dû faire ses classes en anglais.

Toute mon éducation, faute d'avoir l'option d'être en français, a été complètement en anglais. Ce n'était pas une question de choix, ce n'était tout simplement pas possible, pas disponible dans le temps. [...] Il y a des gens de mon village qui ont effectivement perdu leur langue et, en quelque sorte, leur culture , souligne Michel Comeau.

L'éducation en français est «toujours un projet en construction», explique le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial, Michel Comeau (archives). Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

Les temps ont bien changé.

Le CSAPConseil scolaire acadien provincial compte maintenant 22 écoles et près de 6000 élèves, de la maternelle à la 12e année.

C’est un grand succès pour la communauté acadienne, estime la présidente de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, Caroline Arsenault.

Le CSAP aide les jeunes à bâtir leur identité acadienne, souligne Caroline Arsenault, présidente de la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (archives). Photo : Zoom/Radio-Canada

On sait qu'on jouit d'un enseignement de qualité dans nos écoles. On sait qu'on ne fait pas juste l'enseignement en langue française, on fait aussi l'identité culturelle, on construit l’identité de nos élèves dans nos écoles. Ça, ce sont de très grandes réussites , affirme Caroline Arsenault.

Des débuts difficiles

L'historienne Sally Ross rappelle que l'arrivée du CSAPConseil scolaire acadien provincial a contribué à combattre l'assimilation des Acadiens.

Il y a eu des années, disons, de luttes intestines pendant presque deux décennies. Donc, la création du CSAPConseil scolaire acadien provincial était vraiment très importante, un événement du point de vue éducatif en Nouvelle-Écosse. Parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Écosse, jusque dans les années 70, c'est vraiment l'idéologie d'assimilation qui a régné pendant 200, 300 ans , explique Sally Ross.

Sally Ross est historienne, écrivaine et traductrice à Halifax. Photo : Radio-Canada

Mais l'arrivée du CSAPConseil scolaire acadien provincial en 1996 n'a pas marqué la fin du combat pour une éducation en français dans la province. La Fédération des parents acadiens réclamait des écoles homogènes en français, plutôt que des écoles bilingues.

En 2000, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a demandé au CSAPConseil scolaire acadien provincial et au ministre de l'Éducation d'établir ces écoles homogènes.

Des défis demeurent

Il reste des défis. Par exemple, ce n'est pas tous ceux qui ont droit à une éducation en français qui parlent cette langue dès leur arrivée sur les bancs d'école.

Oui, peut-être qu'ils nous arrivent et qu'ils sont anglodominants, mais arrivés à la 12e année, ils sont complètement fonctionnels en français et en anglais. [...] On a toutes sortes d'appuis en place pour assurer justement cet appui-là et puis, à la fin de la journée, tout le monde gagne , affirme Michel Comeau.

La nécessité d'améliorer et d'agrandir les écoles constitue un autre défi, ainsi que la promesse du gouvernement d'adopter une loi unique pour l'éducation dans le cas du CSAPConseil scolaire acadien provincial .

De plus, la volonté du gouvernement néo-écossais d'uniformiser l'éducation chez les anglophones et les francophones ne convient pas nécessairement aux communautés acadiennes, selon Michel Comeau.

Il y a donc toujours du travail à faire. C'est toujours un projet en construction, mais on fait des progrès , conclut le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial.

D’après un reportage de Paul Légère