Don Iveson accuse la province de ne pas en faire assez face aux surdoses

Selon Don Iveson, la province n’investit pas assez dans les ressources pour aider les personnes avec des problèmes de dépendance, de santé mentale et d’itinérance.

Ces accusations sont formulées environ une semaine après que trois personnes ont été retrouvées mortes, dans un parc du centre-ville, des suites de ce qui apparaissait être des surdoses.

La Ville a fait de son mieux pour tenter de combler les lacunes dans ce qui est, en fin de compte, un système défaillant porté par le gouvernement de l’Alberta , estime le maire. Il ajoute que l’échec de la province à investir dans les objectifs d’hébergement coûte des vies.

Mardi, l’organisme Boyle Street Community Services a demandé de l’aide après les trois surdoses. Selon l'organisme, en janvier dernier, 43 personnes ont succombé à une surdose. Un an auparavant, en janvier 2020, ils étaient 23 à mourir dans les mêmes circonstances.

En avril, la province a fait fermer le centre d’injection supervisé de Boyle Street. À un pâté de maisons, le centre George Spady continuait à offrir un service de consommation supervisée 24 h sur 24, alors que le centre Boyle McCauley Health continuait à fournir des services de jour.

De la place en refuge

Dans un courriel envoyé jeudi, le porte-parole du ministère de la Santé mentale et des Dépendances, Justin Marshall, affirme que la province a déjà créé 4000 places de traitement en Alberta, en plus d’avoir annoncé un financement de 25 millions de dollars pour créer des communautés de guérison.

La province fait clairement preuve de leadership pour soutenir ceux qui combattent des dépendances , peut-on lire dans le courriel de M. Marshall.

Selon Don Iveson, la Ville d’Edmonton a, à plusieurs reprises, demandé plus d’investissements pour des solutions d'hébergement plus permanentes où les personnes victimes de dépendances peuvent se faire conseiller et recevoir des services nécessaires à leur guérison.

Alors que la Ville travaille à construire 900 logements supervisés permanents, financés par le gouvernement fédéral, elle attend toujours de l'argent de la province.

Les gens ont été abandonnés à leur sort d'une manière inadmissible dans cette province pendant beaucoup trop longtemps , estime le maire d’Edmonton.

La multiplication des campements

Tipinawâw, le refuge temporaire du centre des congrès d’Edmonton qui a ouvert en réponse à la pandémie, a fermé ses portes à la fin du mois d’avril, laissant plusieurs personnes dans le doute quant à l’avenir des 300 personnes qui l’utilisaient.

En réponse, l’organisme Hope Mission avait ouvert un nouveau refuge de 120 lits sur le site de Northlands.

Selon le ministère des Services sociaux et communautaires, il y a suffisamment de places en refuge pour accueillir ceux qui en ont besoin, puisque 750 lits d’urgence sont présentement financés, qui sont, en moyenne, occupés à 72 %.

Depuis la fermeture de Tipinawâw, la Ville a reçu plus de 500 plaintes concernant les campements d’itinérant. Entre le 30 avril et le 14 mai, 132 campements ont été démantelés et nettoyés.

Cent vingt personnes ont été relogées depuis janvier, selon la Ville.

Avec les informations de Natasha Riebe