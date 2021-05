Des 2e doses du vaccin AstraZeneca disponibles en Outaouais samedi

Le Centre intégré de la santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais offrira des deuxièmes doses du vaccin AstraZeneca dès samedi dans des cliniques sans rendez-vous.

Sur son site web, la santé publique régionale a publié une liste des endroits où ceux qui ont déjà obtenu une première dose du vaccin pourront se rendre pour obtenir une deuxième dose.

Par ailleurs, Québec réduit de 16 à 8 semaines l'intervalle recommandé pour recevoir la deuxième dose du vaccin d'AstraZeneca.

Ainsi, les personnes de 45 ans et plus qui ont reçu une première dose de vaccin AstraZeneca avant le 3 avril pourront recevoir leur deuxième dose dans les cliniques sans-rendez-vous à compter de cette fin de semaine.

Cliniques sans rendez-vous pour la 2e dose du vaccin AstraZeneca Palais des Congrès de Gatineau : Lundi au vendredi - 8 h 30 à 20 h / Samedi et dimanche - 8 h 30 h à 18 h

Centre communautaire de Buckingham : Mardi au vendredi - 10 h à 20 h / Samedi et dimanche - 10 h à 16 h

Centre communautaire de Wakefield La Pêche : Mardi au vendredi - 10 h à 18 h / Samedi et dimanche - 10 h à 14 h

Complexe sportif Whissell : Mercredi - 12 h à 18 h / Vendredi - 17 h à 18 h / Samedi et dimanche - 10 h à 14 h

Club de Curling de Maniwaki : Mercredi - 12 h à 18 h / Vendredi - 17 h à 18 h / Samedi et dimanche - 10 h à 14 h

Centre récréatif Campbell’s Bay : Mercredi - 12 h à 18 h / Vendredi - 17 h à 18 h / Samedi et dimanche - 10 h à 14 h Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais rappelle que suite à l'administration de la première dose, 8 semaines doivent être écoulées pour recevoir la deuxième dose du vaccin AstraZeneca .

Le ministère de la Santé du Québec recommande aux gens qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca d’opter pour le même vaccin pour la seconde dose.

Les personnes qui préféreraient recevoir le vaccin de Pfizer ou de Moderna comme deuxième dose plutôt que d'AstraZeneca pourront le faire selon la province. Toutefois, elles ne pourront pas devancer la date de leur deuxième rendez-vous.

Québec, qui dispose déjà de 150 000 doses de vaccin AstraZeneca, attend d'autres livraisons au début juin.

Environ 500 000 Québécois ont reçu une première dose d'AstraZeneca.

Calendrier de deuxième dose pour le Québec

Jeudi, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé a annoncé que le calendrier de la deuxième dose sera devancé et présenté dès la semaine prochaine.

Ce calendrier va fonctionner comme celui de la première dose, soit par catégorie d'âge.

Alors que les résidents des établissements de soins devraient avoir tous reçu leur deuxième vaccin à la fin du mois de mai, le ministre de Santé s'attend à ce que la prise de rendez-vous pour la deuxième dose débute dès le 7 juin pour la population générale.

Actuellement, les taux de vaccination varient entre 60 % et 74 % selon les régions chez les jeunes adultes et la progression se fait plutôt lente, constate le ministre Dubé, qui invite tous les Québécois à se faire vacciner au plus vite afin de pouvoir lever les restrictions sanitaires.

Vaccination en Ontario

Les autorités feront le point sur la vaccination contre la COVID-19 en Ontario vendredi. Il sera question de l'administration des secondes doses.

La santé publique considère réduire les intervalles entre la première et la seconde dose, comme elle l'a fait pour AstraZeneca.

Pour l'instant, la province a adopté le modèle selon lequel on observe un intervalle de 4 mois entre la première et la seconde dose, sauf certaines exceptions.